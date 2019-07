Für die Wermsdorfer Mittelalterrocker Viscum geht es am 13. Juli nach Dresden in den Club „Traumtänzer“. Sie haben wieder einen Liveauftritt. Nachdem ihre neuen Lieder eingespielt und ein zusätzlicher Gitarrist gefunden ist, geht es für die Musiker immer weiter Berg auf. Im September spielen sie beim Festival Mediaval in Selb in Bayern.