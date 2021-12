Wermsdorf bereit für nächste Impfaktion

Wermsdorf

Die Sporthalle in der Sachsendorfer Straße in Wermsdorf ist fertig für die nächste Impfaktion. Am Mittwoch sorgten Gerald Steinert vom FSV Blau-Weiß, Gemeinderat André Kamm und Bürgermeister Matthias Müller (v.l.) dafür, dass das Parkett unter einem schützenden Fußbodenbelag verschwand und reichlich Stühle für wartende Interessenten bereitstehen.

Impfen ohne Anmeldung möglich

Ab Donnerstag und bis zum Sonnabend sind in Wermsdorf Corona-Schutzimpfungen jeweils von 9 bis 17 Uhr möglich. Die Mitarbeiter vom DRK-Kreisverband verabreichen Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit den Vakzinen von Moderna und Biontech ohne vorherige Anmeldung. Wer davon Gebrauch machen will, sollte seinen Impfausweis und die Chipkarte der Krankenkasse vorlegen. „Neben den Helfern vom Roten Kreuz unterstützen Mitarbeiter und Freiwillige aus der Gemeinde abermals die Aktion, worüber ich sehr dankbar bin“, sagte Matthias Müller.

Von Jana Brechlin