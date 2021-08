Wermsdorf feiert Schlösser mit Musik und Ausstellung

Wermsdorf

Einen ganzen Tag lang sollen am 11. September in Wermsdorf die beiden Schlösser im Fokus stehen. „Wermsdorf feiert seine Schlösser“ heißt es dann. Die Aktion ist Teil des Kultursommers Nordsachsen und wird von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert. Im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ hat der Bund einen Sonderfonds mit 2,5 Milliarden Euro geschaffen, der zur Unterstützung der Branche eingesetzt werden soll.

Plattform für regionale Künstler

Davon wird auch die Veranstaltung in Wermsdorf profitieren. So beginnt am 11. September um 15 Uhr auf dem Hof und im Park des Alten Jagdschlosses ein Nachmittag mit Musik, Führungen und Bühnenprogramm. Vor historischer Kulisse treten die kleinen Sportler der Wermsdorfer Turntiger auf, aber auch Bands wie Viscum, Schlagseite oder Voice of Thistle sind zu erleben. Bürgermeister Matthias Müller (CDU) ist froh, dass mithilfe von „Neustart Kultur“ für Unterhaltung gesorgt werden kann. „In den vergangenen anderthalb Jahren hat der gesamte Kulturbereich sehr gelitten. Mit dem Tag wollen wir regionalen Künstlern eine Plattform geben“, sagte er.

„Meine Hubertusburg“ wird eröffnet

Bereits am Vormittag, um 10 Uhr, wird im Schloss Hubertusburg die Ausstellung „Meine Hubertusburg“ eröffnet, für die die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit Interessenten vor Ort zusammengearbeitet haben. Die Schau ist bis 7. November immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Auftakt für Sanierung im Westflügel

Die Veranstaltung rund um das Alte Jagdschloss dagegen ist auch der Auftakt für die Sanierungsarbeiten am Westflügel, die anschließend beginnen sollen. Außerdem wird mit Schmink- und Bastelangeboten sowie Ponyreiten Abwechslung für Kinder geboten. Geschichtsfreunde können sich den Führungen von Thilo Blamberg von Schloss zu Schloss anschließen. Finaler Paukenschlag des Tages soll um 22. 30 Uhr die Feuershow „Magische Flammen“ sein.

Bisonfest am gleichen Tag

Ebenfalls am 11. September wird in Wermsdorf zum Bisonfest eingeladen. Eine schöne Ergänzung, findet Müller: „Die Wege im Ort sind so kurz, dass Besucher hier wirklich alles genießen können.“

Von Jana Brechlin