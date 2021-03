Wermsdorf hat ein eigenes Testzentrum

Wermsdorf

Eine schnelle Entscheidung für kurze Wege ist in Wermsdorf gefallen: Im Ort haben Ärzte und Apotheke gemeinsam ein Corona-Testzentrum eingerichtet und konnten dabei auch auf Unterstützung der Gemeinde setzen. Ab sofort sind hier ohne Anmeldung kostenlose Schnelltests möglich, deren Ergebnis anschließend auch schriftlich bescheinigt wird.

Gemeinsam umgesetzt

Möglich ist dies für Interessenten im Seminarraum auf dem Hof des Ärztehauses montags bis freitags von 8 bis 11 und von 16 bis 18 Uhr. An der Umsetzung sind neben der Apotheke die vor Ort ansässigen Arztpraxen und das Medizinische Versorgungszentrum beteiligt. „Das ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Die Menschen, die das interessiert, kommen ohnehin zu uns in die Apotheke oder fragen bei ihrem Hausarzt nach. Jetzt sind die Tests auch direkt vor Ort möglich“, beschreibt Dr. Bettina Zosel von der Schwanen-Apotheke. Sollte ein Schnelltest positiv sein, folge direkt ein PCR-Test.

Im Kontakt mit Landrat

Als die Nachricht die Runde machte, dass ab Montag wöchentlich ein kostenloser Schnelltest möglich sein soll, habe man sich umgehend beraten, wie man das vor Ort organisieren kann, blickte Hausärztin Dr. Kathrin Auerbach auf die vergangenen Tage zurück. Bürgermeister Matthias Müller (CDU) hatte Kontakt mit Landrat Kai Emanuel (parteilos) aufgenommen und war selbst als Kurier unterwegs, um die erste Charge für das eigens eingerichtete Wermsdorfer Testzentrum zu holen.

Gemeinde unterstützt Bemühungen

„Wir unterstützen natürlich gerne die Bemühungen unserer Ärzte und der Apotheke vor Ort“, bekräftigte er. „Ich bin dem Landrat sehr dankbar, dass wir gleich mit bedacht werden konnten und für den Anfang ausgestattet sind“, sagte Müller. Die Umsetzung mit Hilfe des Kreises habe sehr schnell funktioniert. Jetzt seien zügig verlässliche Aussagen nötig, wie es weitergehen soll. „500 Tests haben wir im ersten Schritt erhalten, aber das wird nicht sehr lange reichen“, schätzte Matthias Müller ein.

Details zunächst noch unklar

Während der Anteil der Ärzte beim Testen über die Kassenärztliche Vereinigung abgedeckt ist, sollen die Apotheken in Sachsen per Generalbevollmächtigung daran beteiligt werden, hatte Bettina Zosel erfahren. „Eine Bestellung von Apothekern über das Gesundheitsamt wäre dann nicht mehr nötig“, fügte sie hinzu. „Auch wenn die Details noch unklar waren, haben wir uns schnell Gedanken gemacht und waren uns einig, dass etwas passieren muss“, bekräftigte Kathrin Auerbach.

Angebot an fünf Tagen

„Das zeichnet uns hier aus, dass wir unkompliziert nach Lösungen suchen und dabei Hand in Hand arbeiten.“ So sei es möglich, nicht nur an ausgewählten Tagen, sondern montags bis freitags die kostenlosen Schnelltests anzubieten.

Infrastruktur auch für Impfungen

Geht es nach den Akteuren im Ärztehaus, könnte dies mit der Impfung genauso geregelt werden. „Die Leute fragen bereits danach und wären dankbar, wenn es dafür ebenfalls eine Lösung auf kurzem Wege gibt“, hat Apothekerin Bettina Zosel wiederholt schon im Gespräch mit Kunden erfahren. Kühlmöglichkeiten gebe es in den Praxen, weitere Kapazitäten könnten zudem schnell beschafft werden.

Bürgermeister will Teststation

„Wir bieten uns in Wermsdorf gerne als Teststation dafür an“, griff Matthias Müller die Ankündigung des Sozialministeriums auf, ab April zunächst 40 Hausarztpraxen im Rahmen eines Pilotprojekts für die Coronaimpfung einzubeziehen. „Daran könnten wir uns auf jeden Fall beteiligen. Hier gibt es die Bereitschaft und die Räumlichkeiten“, betonte er und fügte hinzu: „Wenn es sein muss, fahre ich auch dafür los und hole den Impfstoff für die Menschen in Wermsdorf.“

Von Jana Brechlin