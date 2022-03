Wermsdorf hat immer mehr Haltestellen ohne Barrieren

Lampersdorf

Über die Hälfte ist geschafft, doch der Weg zu weniger Barrieren im öffentlichen Verkehr ist länger als vorgesehen. Von insgesamt 53 Bushaltestellen im Gebiet der Gemeinde Wermsdorf sind mittlerweile 34 barrierefrei ausgebaut, die meisten davon, nämlich 25, mit Förderung durch das Landratsamt. Diese Woche kam eine weitere hinzu: Die Kommune hat den Stopp am Schullandheim Lampersdorf abgenommen.

Neue Chancen durch Barrierefreiheit

Rund 58 000 Euro hat der Umbau auf beiden Seiten der Straße gekostet. Jetzt sind die Busse hier auch mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator gut zu erreichen. Auch Orientierungsmarkierungen für Sehbehinderte wurden eingebaut. „Diese Barrierefreiheit eröffnet uns auch neue Möglichkeiten“, sagt Thomas Dittmann vom Bildungs- und Sozialwerk, das hier eine Heilpädagogische Wohngruppe betreibt. Dadurch sei die Aufnahme auch für Kinder und Jugendliche mit Sehbehinderung eine Option. „Wir wollen schließlich integrative Arbeit“, betonte er.

Landkreis stemmt Löwenanteil

Der Umbau wurde zu 90 Prozent durch das Landratsamt gefördert, die Projektierung hatte das Ingenieurbüro Zscheile und Krause aus Riesa übernommen, gebaut wurde die Haltestelle durch die Firma Wilhelm aus Mutzschen. „Das ging sehr zügig“, lobte Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU) und erinnerte daran, dass vorher auf beiden Fahrbahnseiten nur ein „sehr schlechtes Ein- und Aussteigen“ möglich war.

Ziel konnte nicht erreicht werden

Seit 2015 fördert Nordsachsen den Umbau der Bushaltepunkte. Basis dafür ist das sogenannte Personenbeförderungsgesetz, was eine vollständige Barrierefreiheit bis Anfang 2022 vorschreibt. „Es war völlig unrealistisch, das so schnell zu schaffen“, sagte Matthias Müller bereits zur jüngsten Wermsdorfer Ratssitzung. Für die einzelnen Maßnahmen sei ein relativ langer Vorlauf nötig, dennoch sei man auf einem guten Weg. Der Gemeinderat hatte deshalb jetzt eine Priorisierung für die verbliebenen Haltestellen beschlossen, deren Umsetzung nun auch im neuen Nahverkehrsplan verankert ist. Jedoch könnten nicht alle Haltepunkte den Anforderungen entsprechend umgebaut werden, etwa weil dafür schlichtweg der Platz fehlt, so Müller.

Bildungswerk mit Standortwahl zufrieden

In Lampersdorf ist das nun Geschichte, hier können Kinder und Erwachsene die Busse fortan bequem erreichen. „Unsere Schulkinder nutzen den ÖPNV, das ist sehr wichtig für uns“, betonte Thomas Dittmann. Zwar gibt es die Heilpädagogische Wohngruppe auf dem Gelände des einstigen Schullandheimes erst seit einigen Jahren, doch es habe sich schnell herausgestellt, dass die Standortwahl die „absolut richtige Entscheidung“ war. „Wir sind hier sehr gut angebunden, stündlich fahren Busse in die nächstgrößeren Orte, was auch für die Besuche der Eltern hier wichtig ist, denn nicht jeder hat ein Auto“, machte er deutlich. Und dass die Wohngruppe außerhalb des Ortes liege, sorge durchaus für Freiheiten. „Niemand stört sich daran, wenn es draußen mal etwas lauter wird.“

Von Jana Brechlin