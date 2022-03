Wermsdorf jetzt in europaweitem Friedensnetzwerk

Wermsdorf

Der Beschluss passt in die Zeit: Der Wermsdorfer Gemeinderat hat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend einmütig dafür gestimmt, dass die Kommune dem European Network Places of Peace (Europäisches Netzwerk Orte des Friedens) beitritt.

Schloss ist Friedensort

Der im Ort ansässige Freundeskreis Schloss Hubertusburg ist bereits seit Jahren Mitglied des Netzwerkes, schließlich ist das Schloss als Ort des Hubertusburger Friedens ein wichtiger Punkt auf der Karte des Netzwerkes.

Bemühungen um Zertifizierung

Dem Werben der Akteure, auch die Gemeinde als Mitglied zu gewinnen, entsprachen jetzt die Ratsmitglieder. Dabei gehe es um einen praktischen Nutzen, aber auch um eine Entscheidung von Symbolkraft, sagte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). „Das Netzwerk hat sich etabliert und bemüht sich seit Jahren um ein europäisches Siegel, was auch für unser Schloss Hubertusburg eine touristische Aufwertung bedeuten würde“, sagte er.

Gemeinsames Zeichen gegen Krieg

Der Beitritt sei zudem ein symbolischer Beitrag zur Friedenssicherung und ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Offenbar hat vor allem die jüngste Entwicklung Überzeugungsarbeit geleistet, diesen Beschluss zu fassen. „Der Krieg in der Ukraine hat bei uns allen dazu beigetragen, dass wir diesen Schritt gehen“, so Müller weiter. Wermsdorf muss jetzt 326 Euro Aufnahmegebühr entrichten und zahlt fortan einen Jahresbeitrag von 163 Euro.

Zahlreiche Orte verbunden

Im Netzwerk Places of Peace sind Orte verbunden, an denen Friedensverträge oder Kapitulationen unterzeichnet wurden. Dazu gehört etwa Altranstädt bei Markranstädt, aber auch Evoramonte in Portugal, die Gemeinde Kaynardzha in Bulgarien oder Zadar in Kroatien. Auch Städte und Institutionen in Spanien, der Türkei, Ungarn oder der Ukraine sind Teil des Netzwerkes. Ziel der Mitglieder ist unter anderem, die Orte mit einem europäischen Kulturweg zu verbinden und so bekannter zu machen. Derzeit gibt es diese Route lediglich virtuell, doch das Netzwerk strebt dafür ein Siegel durch die EU an, was eine weitere Vermarktung ermöglichen würde.

Von Jana Brechlin