Wermsdorf kauft Grundstück für neues Gerätehaus

Wermsdorf

Die Gemeinde Wermsdorf hat ein Grundstück gekauft, auf dem das neue Gerätehaus für die örtliche Feuerwehr gebaut werden soll. Der Kaufvertrag wurde bereits Ende des Jahres beim Notar geschlossen – vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates. Und die folgte nun zur Sitzung am Donnerstag einhellig.

Erweiterung am alten Standort nicht möglich

Der Beschluss ist ein deutliches Zeichen an die Kameraden in Wermsdorf, bei denen ein Neubau seit Jahren auf der Wunschliste steht. Das bislang genutzte Gebäude befindet sich an der Straße Hinter den Gütern, am nördlichen Ortsrand, umgeben von Wohnbebauung, was die Erweiterung vor Ort unmöglich macht. Auch andere kommunale Grundstücke seien überprüft worden und kommen für einen Neubau nicht infrage, sagte Bürgermeister Matthias Müller (CDU) zur Sitzung am Donnerstag.

7000 Quadratmeter Fläche

Letztlich wurde die Kommune am anderen Ende des Ortes fündig: Von einem privaten Eigentümer kauft Wermsdorf ein Flurstück über 7000 Quadratmeter im Gewerbegebiet an der Oschatzer Straße. Dafür werden 25 Euro pro Quadratmeter fällig, insgesamt also 175 000 Euro, dazu kommen noch die Grunderwerbsnebenkosten. „Das ist ein stolzer Preis“, räumte Matthias Müller ein. Allerdings gebe es für das Land auch eine Nachfrage.

Fokus auf dem Norden

Den Standort habe man gemeinsam mit der Wermsdorfer Feuerwehr und dem Landratsamt ausgewählt. „Mit dem Standort decken wir die S 38 und den Südraum der Gemeinde gemeinsam mit der Feuerwehr Mahlis ab. Im Norden haben wir eine starke Feuerwehr in Luppa, die auch die S 24 abdeckt“, beschrieb der Bürgermeister.

Baustart noch offen

Zu großen Erwartungen trat Müller entgegen: „2022 wird es sicher noch keine Bauaktivitäten geben.“ Aber womöglich sei man da schon bei der intensiven Planung.

Erleichterung bei Feuerwehrleuten

Zur Sitzung am Donnerstag gab es grünes Licht für den Flächenerwerb: Ohne Gegenstimme und Enthaltungen votierten die Gemeinderäte für den Kauf. Das freut die Wermsdorfer Kameraden um Wehrleiter Carsten Köhler. „Das ist ein erster guter Schritt“, sagte er gestern. Die Wehr kämpfe seit Jahren für den Neubau, weil man am bisherigen Standort aus allen Nähten platze.

Platzmangel ist stetes Problem

Das Gebäude sei früher eine Busgarage gewesen und dann für die Feuerwehr umfunktioniert worden. „Uns fehlen Stellplätze, Lagerraum und vernünftige Umkleiden“, zählte Köhler auf. So habe man verschiedene Ausrüstung anderswo eingestellt. Schon das Aufsitzen zum Einsatz erfordert von den Helfern Einiges an Koordination. „Man kann nur auf einer Seite ins Fahrzeug steigen, weil es auf der anderen Seite zu eng“, beschrieb der Wehrleiter den Platzmangel.

42 Helfer in Einsatzabteilung

Abgesehen von Alters- und Ehrenabteilung sowie Vereinsmitgliedern gehören 42 Kameraden zur Einsatzabteilung. 24 Mädchen und Jungen treffen sich regelmäßig in der Jugendwehr. „Für alle brauchen wir Platz, damit man Dienste und Übungen absolvieren, sich dazu vernünftig umziehen und die Ausstattung ordentlich lagern kann“, so Carsten Köhler.

Bereits Neubauten in Calbitz und Luppa

Die Gemeinde Wermsdorf hat in der jüngsten Vergangenheit bereits in Gerätehäuser investiert: 2011 entstand der Neubau für Calbitz und Malkwitz und 2015 wurde das Gerätehaus in Luppa übergeben. Als nächstes soll nun also ein neues Gebäude in Wermsdorf folgen. Der Bedarf dafür sei unstrittig, meinte der Bürgermeister. „Wir wissen, dass wir das brauchen und wollen auch bauen.“

Von Jana Brechlin