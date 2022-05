Wermsdorf stellt für Hort acht neue Mitarbeiterinnen ein

Wermsdorf

Acht neue Mitarbeiterinnen hat die Gemeinde Wermsdorf eingestellt, um den Hortbetrieb ab dem Sommer abzusichern. Mit Beginn der Schulferien wechselt der Betrieb für die Betreuung vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) zur Kommune (wir berichteten).

Dafür hatte man zuletzt offensiv um Fachkräfte geworben. Auf der Ratssitzung am Donnerstag beschlossen die Räte die Nachtragssatzung für den Stellenplan 2022 und machten damit den Weg frei für die Finanzierung der Personalkosten. Mit den Einstellungen würden nicht zwangsläufig höhere Kosten auf die Kommune zukommen, erklärte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Er verwies darauf, dass die Gemeinde schon bisher Zuschüsse an den ASB zahlte – diese entfielen künftig, stattdessen würden Personalkosten fällig.

Eine Erzieherin habe bereits ihren Dienst angetreten und kümmere sich in Calbitz um Kinder von Familien, denen der bisherige Träger in Wermsdorf die Betreuungsverträge gekündigt hatte. Ab Mai sei dann auch die neue Leiterin im Dienst. „Sie ist in die Planung des Hortumbaus einbezogen, wird am Konzept arbeiten und die anderen Tagesstätten kennenlernen“, beschrieb Müller. Außerdem werde sie im Frühjahr im sehr gut funktionierenden Calbitzer Hort hospitieren. „Ich freue mich, dass wir diese Fachkräfte gewinnen konnten und gut auf den Betreiberwechsel vorbereitet sind“, sagte er.

Von Jana Brechlin