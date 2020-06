Wermsdorf

Der Westflügel im Alten Jagdschloss soll in Zukunft ein Ort für die Vereine der Gemeinde Wermsdorf sein. Doch das Interesse daran ist zunächst offenbar gering. Zahlreiche Vereine waren angeschrieben und zu einer Begehung der Räume eingeladen worden und nicht einmal ein Dutzend Leute kamen.

Zur Galerie Der Westflügel im Alten Jagdschloss Wermsdorf steht – abgesehen von einem Pferdestall und einem Vereinsarchiv in Teilen des Erdgeschosses – derzeit weitgehend leer. Das soll sich bald ändern.

„Die Resonanz ist geringer als erwartet“, meinte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Das sei erstaunlich, denn immerhin sollen im Westflügel Räume für Zusammenkünfte, Veranstaltungen oder Ausstellungen geschaffen werden, die „von allen Gruppen in der Gemeinde genutzt werden können“.

Geldgewinn mit Förderprogramm veredelt

Mit diesem Konzept hatte die Kommune beim Ideenwettbewerb des Freistaates 450 000 Euro gewonnen. Geld, das jetzt noch mit Fördermitteln aus dem Städtebauprogramm auf 1,5 Millionen Euro aufgestockt wird. Neben Möglichkeiten für Ehrenamtliche soll es auch einen offenen Arbeitsbereich geben, einen sogenannten Co-Workingspace, in dem sich Interessenten für kurze Zeit Arbeitsplätze mieten können.

Innovativer Ansatz gefragt

„Das war ein wichtiger Punkt, weil im Wettbewerb ausdrücklich auch innovative Ansätze verlangt waren“, begründete Müller. Wie groß der Bedarf dafür ist, müsse man zunächst sehen. „Gerade in den vergangenen Wochen hätte das sicher so mancher gebraucht“, erinnerte er an die Zeit, in der viele Arbeitnehmer ins Homeoffice wechseln mussten. „Das soll ein Angebot für Menschen sein, die sich nicht sofort teure Büros einrichten und dafür zeitweilig hier arbeiten wollen.“ Das werde ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.

Gewölbe bleiben erhalten

Während innen verschiedene Wände rausgerissen werden sollen, um größere Räume zu schaffen, müssen die alten Gewölbe, der Treppenaufgang und die äußere Ansicht erhalten werden. Eine Idee sei, in den Gewölbenischen an den Wänden Vitrinen zu installieren, in denen Exponate des Heimatverein mit Bezug zum Alten Jagdschloss ausgestellt werden können. „Wir können aber über alle Ideen reden“, versicherte der Bürgermeister.

Kritik von Heimatfreund

Das war Gundolf Schmidt offenbar zu wenig. Der scheidende Vorsitzende des Wermsdorfer Heimatvereins – nächstes Jahr soll ein neuer Vorstand gewählt werden und wie Schmidt haben auch andere Mitglieder der bisherigen Leitung bereits erklärt, nicht wieder anzutreten – kritisierte die Pläne scharf. Vor allem, weil davon auch die Räume im Erdgeschoss des Westflügels betroffen sind, in denen der Heimatverein sein Archiv hat.

Lagerplatz ist vorhanden

Den Hinweis des Bürgermeisters, das könne in andere bisher ungenutzte Räume umziehen, konterte er, so schnell sei das Archiv nicht zu räumen. Die Aussicht auf einige Vitrinen mit Exponaten konnte Schmidt nicht trösten. „Wermsdorfer Geschichte findet dann hier nicht mehr statt. Das Konzept ist gut für Auswärtige, aber nicht für Wermsdorfer“, sagte er.

Zuspruch für Pläne

Lars Hoschkara vom Mahliser Heimatverein erinnerte daran, dass mit diesem Konzept überhaupt erst einmal 450 000 Euro gewonnen wurden, um das Gebäude zu erhalten. „Wir sind als Gemeinde für das Gebäude verantwortlich und wollen diese Möglichkeit gern nutzen“, warb Matthias Müller. Andere Vereinsvertreter waren von der Idee durchaus angetan. „Für uns wäre das auf alle Fälle gut, nicht nur für Zusammenkünfte, uns fehlt auch ein Platz, an dem wir unser ganzes Material lagern, das wir für Veranstaltungen wie den Adventsmarkt brauchen“, sagte etwa Grit Böhm vom Schulförderverein Wermsdorf.

Baubeginn noch dieses Jahr

Die ersten Aufträge für Planungsleistungen hat der Gemeinderat bereits vergeben. Voraussichtlich bis Anfang des vierten Quartals soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Verlaufe die Bauphase ohne große Überraschungen könnte die Sanierung in zwölf bis 14 Monaten abgeschlossen sein, schätzt man in der Verwaltung.

Von Jana Brechlin