Wermsdorf

Mit nachdrücklichen Worten hat sich Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) am Donnerstag zum Empfang der Gemeinde an die Gäste gewandt. Er forderte dazu auf, nicht nur zu meckern, sondern stolz auf das Erreichte zu sein, ohne sich auf Vergangenem auszuruhen. Die sommerliche Zusammenkunft – unterstützt von lokalen Unternehmen und EnviaM – im Kultursaal der Hubertusburg hat schon 2013 die traditionellen Neujahrsempfänge abgelöst, ist aber gleichfalls Gelegenheit zu Bilanz und Vorschau.

Bashing im Wahlkampf

Ansichts der bevorstehenden Landtagswahl ging Matthias Müller auf die aktuelle Stimmung in Sachsen ein. Das pauschale Niedermachen des Freistaates im vergangenen Jahr sei ärgerlich gewesen. Doch dabei setze sich das Bashing (englisch: öffentlich beschimpfen) gerade im Wahlkampf wieder fort. „Die von einigen Gruppierungen durch und durch negative Zustandsbeschreibung der Lage unseres Landes ist Bashing, welches sich gegen uns selbst richtet und kann daher nicht Teil der Lösung unserer Probleme sein“, sagte Müller.

Alte Fehler und Luxusprobleme

Sicher seien Fehler gemacht worden, räumte er ein und nannte Bürokratie oder Personalentscheidungen bei Lehrern und Polizisten als Beispiele. Jetzt gehe es darum, diese Dinge anzugehen und den Blick für die Relationen zu wahren. So lebe man in einem der wohlhabendsten Länder, anderswo würde man von hiesigen Luxusproblemen nur träumen. Er sei genervt von der Schwarzmalerei der Zukunft, machte er unverblümt deutlich.

Herausforderungen anpacken

Er packe Herausforderungen gern an. „Zum Glück kenne ich viele Menschen hier, die es genauso machen.“ Müller verwies auf die geplante Sanierung des Westflügels am Alten Jagdschloss und die neue Grundschule, die gerade fertig gestellt wird. Zudem würden die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden die Wermsdorfer und ihre Gäste derzeit wieder mit einer Ausstellung glücklich machen. „Dieses, unser Land in Grund und Boden zu reden, ist aus meiner Sicht völlig deplatziert“, sagte er angesichts des Erreichten und forderte die Besucher am Ende seiner Rede auf: „Wählen Sie am 1. September weise.“

Ehrung für langjährige Gemeinderäte

Jedes Jahr bietet der Empfang der Gemeinde die Gelegenheit, besonders engagierte Einwohner öffentlich zu ehren. Diesmal stellte Müller die Gemeinderäte der Amtszeit 2014 bis 2019 in den Mittelpunkt. „Wir haben in diesen Jahren so viel geleistet und weiteres auf den Weg gebracht, dass ich es selbst kaum glauben kann“, bedankte er sich bei den Ratsmitgliedern. Eine Urkunde des Sächsischen Städte- und Gemeindetages zur besonderen Würdigung langjähriger Räte und das Buch von Jens Kunze „König Albert und das Alte Jagdschloss Wermsdorf“ erhielten für 15-jähriges Engagement im Rat Bernhard Müller, Harald Werner und Thomas Pfüller. Für 20 Jahre wurden Dr. Ulrich Hofmann, Günter Schmidt und Frank Reichel geehrt. Und Helga Sembdner und Kurt Müller bekamen die Auszeichnung für ihre 25-jährige Arbeit im Gemeinderat. Ohne Ehrung durch den Städte- und Gemeindetag, aber „mit großer Wertschätzung der Gemeinde“ bedankte sich Matthias Müller außerdem bei Ursula Fritzsche, Kerstin Krause, Jörg Büchner, René Naujoks, Georg Stähler, Dirk Paulsen, Dirk Schulze, Jenö Kunfalvi, Lars Hoschkara und Stefan Albrecht. Für seine Arbeit als langjähriger Ortsvorsteher und 50 Jahre als Ortschronist wurde Günter Grosch aus Malkwitz geehrt.

Von Jana Brechlin