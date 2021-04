Wermsdorfer Chocolaterie nach Brand wieder geöffnet

Wermsdorf

Gute Nachricht für alle Genießer: Die Chocolaterie von Olav Praetsch in Wermsdorf ist wieder geöffnet. Nach dem Feuerwehreinsatz am Montagabend, bei dem ein Erdkabel in Brand geraten war und es durch Kontakt zum Fettabscheider zu einer Verpuffung kam, ist der Verkauf erneut wie gewohnt erreichbar.

Feuerwehren mussten am Montag zur Schokoladenmanufaktur ausrücken. Quelle: Sven Bartsch

Man habe mit Hochdruck daran gearbeitet, dass sich die Kunden noch vor Ostern mit Pralinen, Aufstrich und Schokoladentafeln versorgen können, sagte Inhaber Olav Praetsch. In seiner Manufaktur entstehen eine Vielzahl von Köstlichkeiten von süß bis zartbitter. Neueste Kreation ist die „Wermsdorfer Nusskrem“, ein Schokoaufstrich mit Bio-Haselnüssen. Wer also noch ein Geschenk für Ostern sucht, wird am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr im Bischofsweg fündig.

Umfangreiche Reinigungsarbeiten nötig

Man habe sich sofort an die Reinigungsarbeiten gemacht. „Wir hatten zum Glück keinen Brand im Gebäude. Durch die Wand und den Hausanschlusskasten ist der Ruß dennoch reingezogen“, berichtet Olav Praetsch.

Schokolade teilweise entsorgt

Einen Teil der Produkte habe man deshalb entsorgen müssen. „Rauch und Schokolade – das verträgt sich nicht.“ Weil die meisten Mitarbeiter zunächst mit dem Saubermachen beschäftigt waren, sei die Produktion nur in kleinem Umfang wieder gestartet. „Es gibt also zunächst ein etwas geringeres Sortiment im Verkauf, denn wir mussten auch die Lieferungen absichern und wollten unsere Kunden auf gar keinen Fall hängenlassen“, so Praetsch.

Dankbar für glimpflichen Einsatz

Trotz allem Ärger sei er heilfroh, dass der Brand so glimpflich abgelaufen und niemand verletzt worden sei. „Unser herzlicher Dank gilt den Feuerwehren Wermsdorf und Mahlis und den Helfern des Rettungsdienstes, die ebenfalls die ganze Zeit vor Ort waren“, sagte der Unternehmer. Außerdem sei er für die schnelle Hilfe der Firmen Elektro-Teichmann Mügeln und Bruder in Döbeln dankbar, die dafür sorgten, dass in der Chocolaterie schnell wieder Strom zur Verfügung stand.

Von Jana Brechlin