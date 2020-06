Wermsdorfer Citymanagerin Carolin Bernhardt zieht erste Bilanz nach einem Jahr Arbeit

Wermsdorf

Wenig Kontakt zu den Bürgern, aber intensiver Austausch mit der Verwaltung – so sieht das erste Fazit der Citymanagerin Carolin Bernhardt nach einem Jahr Arbeit aus. Jüngst berichtete sie dem Gemeinderat über ihre Arbeit und konnte dabei neben Standards auch schon erste Erfolge erzielen. Zunächst einmal bat sie um Verständnis, dass mit 15 Stunden Tätigkeit pro Woche und parallelem Engagement für Dahlen keine Wunder zu erwarten seien.

Nichtsdestoweniger hat Bernhardt die Ausschreibung für ein touristisches Leit- und Informationssystem auf den Weg gebracht, das gemeinsam mit der benachbarten Stadt Mügeln ins Leben gerufen werden soll. Die Ausschreibung läuft ihren Angaben zufolge bis 10. Juli.

Hervorgegangen ist diese Idee aus einer anderen Initiative: Ein Stammtisch der örtlichen Gastronomen. Hier war der persönliche Austausch in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Maßnahmen deutlich eingeschränkt, was das Vorankommen etwas ausbremste. Jedoch habe man sich in der Runde unter anderem schon über Stärken und Schwächen des Tourismus in der Region verständigt.

Von Christian Kunze