Wermsdorfer Fischerdorf auf Berliner Alexanderplatz

Wermsdorf

Das Horstseefischen in Wermsdorf wird vom 11. bis 13. Oktober bereits zum 50. Mal gefeiert. Das ist Anlass für eine Rückschau auf besondere Erlebnisse und Momente rund um dieses Fest. Der langjährige Direktor der Wermsdorfer Binnenfischerei Udo Seidlitz erinnert daran, wie die Fischer aus dem Betrieb einmal ein Fischerfest auf dem Trockenen, fernab von allen Teichen gefeiert haben.

Beitrag zum Hauptstadtgeburtstag

Dabei wurde die Veranstaltung nicht irgendwohin verlegt, sondern fand mitten auf dem Berliner Alexanderplatz statt. Das war 1987, als die Hauptstadt gerade ihre 750-jähriges Bestehen feierte. „Dafür musste jeder Bezirk in der DDR einen Beitrag leisten, und der Beitrag vom Bezirk Leipzig war es, eine Woche lang dort ein Fischerfest auf die Beine zu stellen“, erzählt Udo Seidlitz. Also wurde in Sichtweite des Fernsehturmes ein Fischerdorf aufgebaut, in dem die Berliner und ihre Gäste eine Woche lang Spezialitäten wie geräucherter und gebackener Karpfen oder Wermsdorfer Fischsuppe genießen konnten. Den Verkauf übernahmen die Oschatzer Kollegen von der Handelsorganisation HO. Aber das war noch nicht alles: „Unsere Lehrlinge haben dort Netzarbeiten vorgeführt und der Oschatzer Carnevalsclub war dabei und die Rollen von Neptun und Nixen übernommen“, berichtet der Wermsdorfer.

Druckgenehmigung für Rezeptheft

Für dieses Gastspiel in der Hauptstadt konnte die Binnenfischerei sogar Faltblätter drucken lassen – in einem wurde der Betrieb vorgestellt und ein zweites präsentierte Wermsdorfer Fischrezepte. „Bis dahin war so etwas gar nicht möglich, weil man dafür immer eine Druckgenehmigung brauchte. Und zu DDR-Zeiten gab es diese Erlaubnis nur schwer“, erklärt Udo Seidlitz. Für das Fischerfest in Berlin gab es letztlich die Druckgenehmigung und die Wermsdorfer griffen zu: In der Mügelner Druckerei Dober wurden Flyer hergestellt, in denen die Zubereitung für Fischsuppe, in Bier gegarten Karpfen, Forelle nach Müllerin Art und die „Wermsdorfer Horstseespezialität“ – gebackene Karpfenscheiben – vorgestellt wurde. Das Material reichte auch über das Fischerfest in Berlin hinaus und war bei Hobbyköchen begehrt.

Das Intermezzo zum Hauptstadt-Jubiläum, für das die Fische und Fischprodukte per Lkw von Mutzschen an den Alexanderplatz gekarrt wurden, kam jedenfalls an. „Es war jeden Tag viel los, die Leute sind gerne in das Fischerdorf gekommen und haben dort gegessen“, blickt Udo Seidlitz zurück.

Von Jana Brechlin