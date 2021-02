Wermsdorfer Forstleute verabschieden Lutz Striegler in Ruhestand

Wermsdorf

Wenn jemand eine eigene Bezeichnung erhält – die es normalerweise gar nicht gibt – muss er schon besonders gut sein. Auf Lutz Striegler trifft das offensichtlich zu. Der Wermsdorfer, der nach einer Ausbildung zum Rohrleitungsmonteur und ersten Arbeitsjahren in diesem Job, insgesamt 34 Dienstjahre für den Forst im Einsatz war, hat sich als „Meister Technik“ einen Namen gemacht.

Bezeichnung hat sich etabliert

Diese Bezeichnung gab es offiziell gar nicht im Sachsenforst, Lutz Striegler führte sie dennoch. „Das hat sich bei uns im Forstbezirk so etabliert“, erzählt Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes und damit Strieglers Vorgesetzter. Er ließ es sich nicht nehmen, den 66-Jährigen jetzt offiziell in den Ruhestand zu verabschieden. Der große Ausstand müsse coronabedingt zwar verschoben werden, aber dennoch: „Ganz sang- und klanglos wollten wir sie nicht gehen lassen“, wandte sich Padberg an Striegler.

Schon Vater prägte Wermsdorfer Wald

Dass dieser zum Forst gekommen ist, verwundert nicht. Verwunderlich ist höchstens, dass Lutz Striegler zunächst einen anderen Berufsweg einschlug, denn er kommt aus einer Forst-Familie: Sein Vater Helmut Striegler ist vielen als langjähriger Leiter des Wermsdorfer Forstamtes bekannt.

Natur und Technik zusammen betrachtet

Doch der Exkurs des Sohnes zum Monteursberuf stellte sich später als Glücksfall für den Wald der Region heraus. Denn Lutz Striegler brachte Natur und Technik zusammen, tüftelte an Lösungen und legte selbst Hand an Maschinen und Apparate. Da passte es, dass das Wermsdorfer Forstamt lange Technik-Hauptstützpunkt war und auch heute noch einige Maschinen zum Standort gehören.

Wegepflege ist vorbildlich

Andreas Padberg lobt vor allem die Wegepflege, für die Forstwirtschaftsmeister Lutz Striegler zuständig war. „Investitionen, um Wege zu bauen, sind das eine, aber die Wege erhalten, das andere. Dafür hat er sich vorbildlich eingesetzt.“

Das Wild wird am Drückjagdhänger, den Lutz Striegler konstruiert hat, gewogen. Quelle: Sachsenforst

Auch die teils schweren Böden für Pflanzungen vorzubereiten, habe dieser mit Fräsen und Kalkeinbringen sehr gut geschafft. Der so Gelobte wehrt aber bescheiden ab: „Das war nicht ich allein, da haben andere auch ihren Anteil.“ Es gelte, sich immer wieder mit Kollegen auszutauschen, mit Maschinisten zu beraten und sich Neues trauen, findet Lutz Striegler.

Konstruktion im Mittelpunkt der Jagden

Für Aufsehen sorgte sein Erfindungsreichtum vor allem bei Jagden. Denn hier ist seit einiger Zeit ein Anhänger dabei, den Lutz Striegler konstruiert hat: samt Wasserfass und Pumpe, hydraulischem Lift zum Wiegen des Wildes und Lichtmast. Der Forstwirtschaftsmeister erinnert sich an eine Jagd, bei der das Wild noch von mehreren Helfern an ein Dreibein gehievt werden musste, um es zu wiegen. „Da dachte ich ’das kann doch nicht der Stand der Technik sein’ und hab mir den Drückjagdanhänger ausgedacht“, erinnert sich Lutz Striegler.

Von Jana Brechlin