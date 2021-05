Wermsdorf

Sie haben es tatsächlich geschafft: Obwohl seit einem Jahr keine öffentlichen Typisierungsaktionen mehr stattfinden dürfen, soll genau das am 22. Mai in Wermsdorf über die Bühne gehen. Dann können sich Interessenten in der Sporthalle in der Sachsendorfer Straße als mögliche Stammzellenspender registrieren lassen.

Kicker setzen Hilfe fort

Damit wollen die Fußballer des FSV Blau-Weiß die Hilfe für ihr an Leukämie erkranktes Vereinsmitglied Tibor fortsetzen.

Bevor Tibor krank wurde, hat er selbst in Wermsdorf Fußball gespielt. Quelle: privat

Seit Wochen kämpft der Siebenjährige in der Leipziger Uniklinik tapfer gegen Blutkrebs. Dass Menschen im Verein, seinem Heimatort und teils weit darüber hinaus ihm die Daumen drücken, hat schon die jüngste Aktion der Fußballer gezeigt: Bei einem wahren Spendenmarathon kamen 26 320 Euro zusammen, die nun für einen Wunsch und dem Kampf gegen Blutkrebs mit Hilfe der Spenderdatei zur Verfügung gestellt werden sollen.

Schwung für Typisierung nutzen

Nun wollen die Kicker den Schwung nutzen und rufen zur Teilnahme an der Typisierung auf. Unterstützung erhalten sie dabei vom sächsischen Verein für Knochenmark- und Stammzellenspende (VKS) und der Wermsdorfer Hausärztin Dr. Kathrin Auerbach. Die Medizinerin hat das Hygienekonzept für die Aktion erstellt und dafür die Genehmigung vom nordsächsischen Gesundheitsamt erhalten.

Erfahrungen durch Testen und Impfen

„Wir haben mittlerweile viel Erfahrung durch unser Testzentrum und durch die verschiedenen Impfaktionen, davon profitieren wir nun bei der Typisierung“, sagt sie. Das man dafür die Genehmigung erhalten habe, mache sie stolz. „Es ist wichtig für die Spenderdatei, dass solche Veranstaltungen stattfinden können.“

Aktion in der Sporthalle

In der Sporthalle, die die Gemeinde Wermsdorf dafür zur Verfügung stellt, werden drei Strecken aufgebaut, so dass von 9 bis 17 Uhr im Fünf-Minuten-Takt immer drei Personen gleichzeitig registriert werden können. „Dabei geht es lediglich um einen Abstrich per Wattestäbchen in der Wange, den jeder bei sich selbst vornimmt“, erklärt Kathrin Auerbach. „Wir haben dafür medizinisch geschultes Personal und weitere Helfer aus dem Verein, die die Freiwilligen begleiten und die Aktion absichern“, beschreibt René Naujoks, Vorsitzender des FSV.

Jeder kann zum Helden werden

Jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, könne mitmachen. „Wir hoffen auf eine große Resonanz. Je mehr Menschen mitmachen, umso größer ist die Chance, einen passenden Stammzellenspender zu finden“, sagt er. Jeder, der mitmache, werde zu einem potenziellen Lebensretter, zum Helden, einer Heldin, wirbt der Verein. Wer sich vor Ort am Sonnabend, dem 22. Mai, registrieren lassen möchte, kann ab sofort auf der Internetseite des Fußballvereins einen Termin dafür buchen und dann zur angegebenen Zeit zur Sporthalle kommen.

Mit gutem Beispiel voran

Der Chef der Blau-Weißen will mit gutem Beispiel vorangehen und sich dann ebenfalls typisieren lassen. Anschließend werden alle in der einheitlichen Spenderdatei registriert, wo die Daten zwischen Patienten wie Tibor aus Wermsdorf und möglichen Spendern schnell abgeglichen werden können.

Ängste zerstreuen

„Die Aktion hilft auf jedem Fall“, ist René Naujoks überzeugt. Er appelliert an die Menschen der Region, mitzumachen. „Niemand muss Angst haben. Landen wir einen Treffer und es kommt zu einer Spende, ist der ganze Vorgang mittlerweile viel schmerzfreier geworden. Da ist es leicht, etwas Gutes zu tun“, sagt er nachdrücklich.

Prozedur mittlerweile vereinfacht

Das bestätigt Dr. Kathrin Auerbach. „Wer als Spender in Betracht kommt, bekommt zwei Tage zuvor ein Mittel unter die Haut gespritzt, damit das Knochenmark alle Zellen mobilisiert“, beschreibt sie die Prozedur. In 80 Prozent der Fälle folge dann eine Entnahme über die Vene in der Armbeuge. „Über eine Dauer von fünf bis sechs Stunden werden dabei die Stammzellen praktisch ausgewaschen. Anschließend kann man sich für ein paar Tage etwas matt fühlen, erholt sich aber schnell wieder“, versichert sie. In lediglich 20 Prozent der Fälle wird es nötig, die Stammzellen aus dem Knochenmark zu entnehmen – das geschehe dann natürlich unter einer leichten Kurznarkose, so dass man keine Schmerzen habe.

BVB-Profi als Lebensretter

Einer von Tibors Helden ist erst kürzlich zum Lebensretter geworden: Torhüter Marwin Hitz vom BVB, dem Lieblingsclub des Siebenjährigen, hat im April Stammzellen gespendet, die anschließend einer an Blutkrebs erkrankten Person eingesetzt werden konnten. Dass auch die Wermsdorfer Kicker und die Menschen der Region zu Helden werden können, will der FSV Blau-Weiß am 22. Mai beweisen.

Sets für daheim bei Partnern erhältlich

Wer an diesem Termin nicht teilnehmen könne, für den gibt es ab Montag die Möglichkeit, bei Unterstützern des Vereins ein Typisierungsset zu erhalten. Damit kann der Wangenabstrich zuhause durchgeführt und das Material anschließend per Post an den VKS geschickt werden.

Von Jana Brechlin