Wermsdorf

Traditionell öffnet der Gänsemarkt der Firma Eskildsen in Wermsdorf am 1. November, 10 Uhr seine Pforten. Daran ändern auch die Corona-Beschränkungen und der so genannte Wellenbrecher nichts.

In erster Linie ist dieser Markt, sowie der Supermarkt oder der Wochenmarkt ein Handelsplatz. Wie stets sind hier Obst und Gemüse sowie Fisch, Wild, Fleisch und Wurst aus regionaler Erzeugung im Angebot. Selbstverständlich gibt es in der Firma gemästete Gänse ganz oder in Teilen zu kaufen. Marktleiterin Jana Möbius (l.) und Restaurantleiterin Regina Gebhardt richten noch die Dekoration für den Verkauf der Kissen und Decken, die mit Federn aus der Farm gefüllt sind.

Am Eröffnungstag gehen ab zirka 10.30 Uhr frisch gebratene Gänsebrust und -keule über den Tresen. Beides gibt es ab Montag vorgegart mit Aufbackanleitung für zuhause in der Assiette.

Von Axel Kaminski