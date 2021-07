Wermsdorfer Gemeinderat will Schulhort zurückhaben

Wermsdorf

Die Gemeinde Wermsdorf will ab 2022 den Schulhort in der alten Poststation wieder selbst betreiben. Mit großer Mehrheit beauftragten die Gemeinderäte auf ihrer Sitzung am Donnerstag Bürgermeister Matthias Müller (CDU), alle notwendigen Schritte dazu einzuleiten. Für die betreuten Kinder soll sich so wenig wie möglich ändern.

Streit über Gruppentrennung

Bisher ist der Kreisverband Torgau-Oschatz des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) der Träger. Zwischen Kommune und Verein gibt es seit längerem Streit über die Betreuung. Vor allem die von der Gemeinde geforderte strikte Gruppentrennung angesichts der Corona-Pandemie hatte für Ärger gesorgt, der darin gipfelte, dass der ASB gegen Bürgermeister Matthias Müller eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichte.

Immer wieder Reibungen

Für Müller war das Maß nun voll. Er habe sich bereits in der Ausschusssitzung das Okay des Gemeinderates geholt, den Vertrag mit dem ASB zu kündigen und das zum 30. Juni auch getan, sagte Müller zur Sitzung. Jetzt gehe es um die nächsten Schritte. Die Organisation zwischen den drei Partnern Gemeinde, Schule und Hort würden regelmäßig zu Reibungen führen, man halte es daher für zielführend, den Hort in Eigenregie zu führen – auch vor dem Hintergrund der geplanten Sanierungsarbeiten, die vieler Absprachen bedürften.

Andere Seite wird nicht gehört

Gemeinderat Olav Praetsch (SPD) stimmte als einziger gegen den Beschluss und kritisierte das Verfahren: Es habe wenig Zeit zur Beratung und keine Gelegenheit, die andere Seite zu hören, gegeben. Warum sei das nicht eher Thema im Gemeinderat gewesen, wenn der Konflikt so hochgekocht sei?, fragte er.

Kritik von Eltern überwiegt

Man habe das im letzten Ausschuss ausgiebig diskutiert, entgegnete Gemeinderätin Kerstin Krause (CDU): „Wir machen uns das nicht leicht, diesen Vorwurf finde ich nicht angemessen.“ Helga Sembdner (SPD) sagte, es habe schon viele Jahre Probleme mit dem Hort gegeben, mittlerweile höre sie von Eltern mehr Negatives als Positives. Und André Kamm (SPD) räumte ein, es wäre sicher sinnvoll gewesen, auch die andere Seite zu hören. Allerdings: „Für mich ist entscheidend, wie sich die Eltern positionieren.“ Und der Wunsch der Mütter und Väter nach einer Klärung sei eindeutig gewesen.

Jetzt soll endgültige Lösung her

Tatsächlich hatten auch Nadine Schubert und Dieter Holz vom Elternrat zuvor schon mangelnde Kommunikation und fehlende Bereitschaft seitens des Hortes, aktiv an der Betreuungssituation zu arbeiten, beklagt. Immer wieder habe man das Gespräch gesucht, aber: „Wir haben das Gefühl, dabei gegen Mauern zu rennen.“ Es habe immer wieder Störungen gegeben, erinnerte Ratsmitglied Georg Stähler (CDU). Es sei gut, dass die Gemeinde das endlich lösen wolle.

Fragen für Personal klären

Bürgermeister Matthias Müller sagte, es gelte jetzt einige Herausforderungen zu meistern. Abgesehen davon, dass offen ist, ob der ASB die Kündigung einfach hinnimmt, muss ein Betriebsübergang für Mitarbeiter organisiert werden, die eine Weiterbeschäftigung wünschen. Andererseits habe man bisher immer Personal gefunden, so Müller.

Betrieb ohne Unterbrechung

Zunächst werde er das Landesjugendamt über den Beschluss informieren, sagte er im Nachgang. Anschließend wolle man die Betriebserlaubnis für die Gemeinde beantragen. „Der Hortbetrieb soll reibungslos weiterlaufen, vom Wechsel selbst sollen die Kinder so wenig wie möglich merken“, versicherte er.

Geschäftsführerin weist Vorwürfe zurück

ASB-Geschäftsführerin Ulrike Brucks hatte vor dem Beschluss erklärt, man werde sich gegen Vorwürfe, nicht ordentlich gearbeitet zu haben, zur Wehr setzen. „Das wird die Zeit zeigen“, sagte sie mit Blick auf die nächsten Monate.

Von Jana Brechlin