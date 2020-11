Wermsdorfer Heinz Birnbaum puzzelt gegen den Corona-Blues

Wermsdorf

Puzzle sind seine Passion: Heinz Birnbaum erledigt sein Hobby gern Teil für Teil – und kann es dabei gar nicht groß genug haben. Vor fünf Jahren fing alles an, da schenkten ihm Frau und Tochter ein Motiv zum Zusammensetzen, das den Betrachter im fertigen Zustand auf den afrikanischen Kontinent versetzte – mit all seiner Tierwelt. Das Ganze zusammen zu setzen, dauerte drei Winter – 18 000 Teile, drei Mal zwei Meter groß. Da das Motiv mit der Zeit verblasste, musste Ersatz her. Einen Makel, ein fehlendes Teil, konnte er nicht mehr ausmerzen, es blieb verschollen.

Im Puzzlekeller werden Teile vorsortiert. Quelle: Christian Kunze

Nun ist es gelungen, wieder legte der Senior monatelang Teil an Teil – auch das neue Puzzle schenkten ihm Frau und Tochter – und dieses Mal ist es komplett! Die Szenerie ist im Gegensatz zum ersten Motiv nicht geografisch verortet, erinnert aber an die Südsee. Den Holzrahmen für das Endprodukt hat Birnbaum selbst gefertigt, einen Platz an der Hauswand hat das Bild bereits bekommen. Für den 70-Jährigen ist das Puzzeln ein Ausgleich zu den übrigen Tätigkeiten im Haushalt – und in Corona-Zeiten natürlich eine besondere Abwechslung und Beschäftigung. „Alle die mir helfen, können Abstand halten, wir kommen auf andere Gedanken und halten den Geist fit“, sagt er – nicht das Schlechteste derzeit.

So sieht das fertige Riesenpuzzle aus – wenn kein Teil fehlt. Quelle: Christian Kunze

Noch eine ganze Weile fit halten wird den Rentner das jüngst begonnene Großprojekt. Eines der größten Puzzle der Welt nimmt in Heinz Birnbaums Keller langsam Formen an. Zu sehen sind auf dem in vier Motive geteilten Gesamtbild erneut zahlreiche Tiere – aufteilt in Abschnitte. In mehreren Plastiksäcken, verstaut in einem großen Karton, kamen die Puzzlestücke an – insgesamt sind es 52 110. Das Bild, welches sich ergibt, soll später einmal sieben Meter breit und über zwei Meter hoch sein. Platz dafür hätte der Puzzlefan an seiner Hausfassade – allerdings nur, wenn er ein Fenster versetzt – oder im Vorgarten. Augenzwinkernd nennt er auch noch einen anderen Standort. „Zum Schutz des Bildes könnte ich bei Thiele Glas nachfragen, ob sie mir eine Scheibe spendieren – als Dankeschön könnte das Puzzle vor dem Werk aufgestellt werden“.

Von Christian Kunze