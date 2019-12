Wermsdorf

Vor der Jahreshauptversammlung musste Wermsdorfs Wehrleiter Carsten Köhler schnell noch seinen Rechenschaftsbericht korrigieren: Ursprünglich war darin von 63 bisher absolvierten Einsätzen für die Feuerwehr im Jahr 2019 die Rede. Doch kurz vor der Zusammenkunft der Kameraden wurden die Helfer erneuert alarmiert, rückten bislang also 64-mal aus.

43 aktive Mitglieder

Sowohl diese Zahl als auch die Dringlichkeit zeigen, wie gefragt der Einsatz der Freiwilligen – von den 94 Mitgliedern sind 43 in der aktiven Gruppe – ist. Notfälle nehmen auf Datum und Uhrzeit keine Rücksicht. Und so rang auch bereits die Alarmierung bei der feierlichen Übergabe des neuen Einsatzleitwagens Ende September den erfahrenen Wermsdorfern kaum mehr ein Schulterzucken ab. Gerade erst hatten sie die Neuanschaffung erhalten, schon mussten sie zum nächsten Einsatz fahren.

Technische Hilfeleistungen führen Statistik an

Dabei muss die freiwillige Feuerwehr immer öfter ausrücken: Den bisher 64 Einsätzen in diesem Jahr stehen 60 im vergangenen Jahr, 50 im Jahr 2017 und mit 37 Einsätzen im Jahr 2016 noch weniger gegenüber. Das Gros machen dabei technische Hilfeleistungen aus, die die Kameraden dieses Jahr bisher 35-mal forderten, 21-mal mussten Brände gelöscht werden, gesunken ist die Zahl der Fehlalarmierungen.

Neues Fahrzeug in Planung

Wehrleiter Carsten Köhler machte darauf aufmerksam, dass dieser Einsatz auch Unterstützung braucht. Er sei der Gemeinde sehr dankbar für das neue Einsatzleitfahrzeug: „Wir wurden im vergangenen Jahr sehr gut ausgestattet“, sagte Köhler. Auch 2020 solle der Fuhrpark weiter erneuert werden, denn die Planung für das neue Hilfeleistungsfahrzeug kaufe „auf Hochtouren“. Vor allem aber sei es das Verständnis der Familien und Angehörigen, was den Einsatz der Freiwilligen überhaupt erst möglich mache.

Wehrleiter Carsten Köhler (r.) und Stellvertreter Peter Rudolph (l.) zeichnen Rolf Kunze für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Wermsdorf aus. Quelle: Jana Brechlin

Und dafür steigen die Anforderungen. „Neue Technologien bergen oftmals auch neue Gefahren und Herausforderungen. Die immer anspruchsvolleren Sicherheitsanforderungen in den neuesten Fahrzeuggenerationen erschweren im Falle eines Unfalls die Rettungsarbeiten zusehends“, machte der Wehrleiter deutlich. Da sei es gut, dass die aktiven Kameraden bereitwillig an der Ausbildung arbeiten, so Köhler.

Ausbildung an Feuerwehrschule

Drei Kameraden konnten sich zudem an der Landesfeuerwehrschule weiterbilden: Ingo Kirsten in der Einsatznachsorge, Ronny Kunze in der technischen Hilfeleistung und Stefan Köhler als Gerätewart. Auszeichnungen gab es außerdem für Marion Köhler und Peter Rudolph für zehn Jahre in der Feuerwehr, für Elona Neumeister und Bernd Hessel für 25 und für Rolf Kunze für 40 Jahre.

Gratulationen dazu gab es auch von Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Er unterstrich die Bedeutung der freiwilligen Feuerwehren. Dies sei auch Verwaltung und Gemeinderat bewusst, weshalb kontinuierlich in die Sicherheit und Ausstattung investiert werde.

Von Jana Brechlin