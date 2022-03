Wermsdorfer Hort bekommt neue Leiterin

Wermsdorf

Bis zum Sommer wird der Schulhort Wermsdorf in der alten Poststation noch vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) geführt. Im Juli soll die Einrichtung dann wieder in Trägerschaft der Kommune wechseln, und schon jetzt hat der Wermsdorfer Gemeinderat der Einstellung einer neuen Hortleiterin zugestimmt. Zuvor war die Stelle ausgeschrieben worden, worauf es fünf Bewerbungen gab.

Kommune auf Personalsuche

Bürgermeister Matthias Müller (CDU) zeigte sich erleichtert darüber, dass die Suche so schnell erfolgreich war. „Wir brauchen Personal für den Hort und sind bereits auf einem guten Weg.“ Schon Erzieher zu finden sei schwierig und Leitungskräfte seien noch „rarer gesät“.

Vorstellung in Ausschusssitzung

Die künftige Hortleiterin habe sich bereits im Ausschuss den Gemeinderäten vorgestellt und werde im Mai anfangen. „Es wird bis Juli noch viel Vorarbeit geben, dazu gehören Absprachen mit anderen Einrichtungen und der Austausch mit dem Hort Calbitz“, sagte Müller zum Einstellungstermin.

Schüler werden bald in Calbitz betreut

Mit dem Betriebsübergang des Hortes Wermsdorf geht eine monatelange Auseinandersetzung zwischen Kommune und dem ASB-Kreisverband Torgau-Oschatz zu Ende, die sich zunächst an der Betreuungsarbeit während der Pandemie entzündet hatte. Zuletzt hatten sich Anwälte beider Seiten mit der Angelegenheit beschäftigt. Weil bereits Personal die Einrichtung verlassen hat, mussten mehreren Familien die Betreuungsverträge gekündigt werden. Die betroffenen Kinder sollen demnächst im Hort Calbitz betreut werden, kündigte Matthias Müller an. „Wir arbeiten an einer Lösung“, versicherte er.

Von Jana Brechlin