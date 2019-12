Wermsdorfer Karpfen für die Festtage

Wermsdorf

Heiner Huhn und seine Kollegen von der Teichwirtschaft Wermsdorf sind auf den Ansturm vorbereitet: Viele Hobbyköche, die an den Festtagen oder spätestens zu Silvester auf frischen Karpfen setzen, versorgen sich damit in der der Hälteranlage Göttwitz. Deshalb öffnen die Mitarbeiter die Verkaufsstelle auch noch an Heiligabend und Silvester jeweils von 8 bis 12 Uhr (ebenso am 28. Dezember), ansonsten ist heute, am 27. und 30. Dezember von 8 bis 17 Uhr geöffnet.

Fischwirtschaftsmeister Heiner Huhn bietet für Weihnachten und Silvester frische Karpfen an. Quelle: Jana Brechlin

„Silvester ist bei uns Großkampftag. Da verkaufen wir auf zwei Strecken, um die Kunden zügig bedienen zu können“, beschreibt Heiner Huhn. Wer zum Fest auf Karpfen setzt, kann sich über stabile Preise freuen: Das Kilogramm kostet 5,80 Euro – wie in den vergangenen Jahren. Wahlweise gibt es küchenfertig ganze Fische, einzelne Stücke oder grätenfreie Filets. Für den Klassiker Karpfen blau und andere Varianten können sich Kunden in der Hälteranlage auch Rezeptvorschläge holen.

Die Käufer kommen aus der Region Oschatz, aber auch aus Leisnig, Grimma und sogar aus Leipzig an die Hälteranlage nach Göttwitz. „Wir sind sehr dankbar für so viele treue Stammkunden, die extra hierher auf das kleine Dorf kommen“, meint Heiner Huhn. Die angebotenen Fische stammen aus den Wermsdorfer Waldteichen und dem Großen Teich Torgau. Neben Karpfen sind auch andere Fische sowie Räucherspezialitäten erhältlich. Dafür wird jeden Morgen in aller Frühe der Ofen angeheizt. „Was wir hier anbieten, ist wirklich tagfrisch geräuchert“, betont Huhn.

Von Jana Brechlin