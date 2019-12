Wermsdorf

Die Wermsdorfer Kindereinrichtungen sind gut ausgelastet. Kurzfristig freie Plätze gibt es derzeit tatsächlich nur in der Luppaer Einrichtung. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse, die Regina Kretzschmar, in der Verwaltung zuständig für die Kinderbetreuung, zur Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag vorstellte.

Anregung: Mehr Pätze schaffen

Da es in der vergangenen Sitzung Fragen zum Bedarf und den Kapazitäten der Krippen und Kindergärten gegeben habe, wolle man die Räte über den derzeitigen Stand informieren, kündigte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) an. Zuvor hatte Gemeinderätin Barbara Scheller (Grüne) angeregt, die Zahl der Plätze zu erhöhen, um Eltern mehr Möglichkeiten für die Betreuung ihrer Kinder zu bieten. Müller hatte darauf verwiesen, dass es sehr wohl freie Plätze gebe, wenn auch nicht immer in der Wunsch-Kita.

Viele neue Anmeldungen

In Wermsdorf betreibt der Arbeiter-Samariter-Bund eine Einrichtung für Mädchen und Jungen im Krippen- und Kindergartenalter. In Liptitz, Lampersdorf, Mahlis, Calbitz und Luppa ist die Kommune Träger der Einrichtungen.

Alle seien bei jungen Eltern sehr gefragt. „Für jede Einrichtung liegen bereits neue Anmeldungen vor“, bestätigte Regina Kretzschmar und fügte hinzu: „Wir sind wirklich gut ausgelastet.“ Für die Kitas in Mahlis (Kapazität 31 Plätze), Liptitz (16 Plätze) und Lampersdorf (28 Plätze) liege eine flexible Betriebserlaubnis vor. Damit wird der Betrieb abgesichert, wenn zum Beispiel eine größere Gruppe von der Krippe in den Kindergarten wechselt und so zeitweilig mehr als die vorgesehenen Kindergartenplätze belegt sind. Auf derartige Verschiebungen kann die Kommune mit der flexiblen Betriebserlaubnis reagieren, die Gesamtkapazität erhöhe sich aber nicht, machte Regina Kretzschmar deutlich. Eine solche flexible Betriebserlaubnis wolle man in Zukunft auch für die Calbitzer Einrichtung, die insgesamt 80 Plätze hat, erreichen, kündigte Matthias Müller an. Dort gebe es aktuell viele Krippenkinder, die in absehbarer Zeit in Kindergarten-Gruppen wechseln.

Noch freie Kapazitäten in Luppa

Eltern, die momentan einen Platz für ihren Nachwuchs suchen, können in Luppa fündig werden. Dort sind die 47 Plätze für Mädchen und Jungen vom Baby- bis zum Vorschulalter nicht vollständig ausgelastet. „Aktuell gibt es dort Aufnahmekapazitäten.“

Viel Bewegung in Einrichtungen

Die Planung werde ständig angepasst, sagte der Bürgermeister. Zu- und Wegzüge von Familien, Kinder die aus anderen Kommunen in Wermsdorf betreut werden oder kleine Einwohner, die Einrichtungen in den Nachbargemeinden besuchen, sorgen für ständige Bewegung in den Kitas. Hinzu kommen auch Mädchen und Jungen, die vom Schuleintritt zurückgestellt werden und deshalb noch ein Jahr länger die Einrichtung besuchen oder Integrativkinder, die aufgrund des höheren Betreuungs- und Förderbedarfs rechnerisch jeweils zwei Plätze belegen, führte Regina Kretzschmar aus.

Von Jana Brechlin