Wermsdorfer Neurologen raten: Bei Schlaganfall schnell in Klinik

Wermsdorf

„Zeit ist Hirn“ gilt bei einem Schlaganfall unverändert. Trotz Corona. Das heißt, wenn Schlaganfallsymptome auftreten, müssen die Betroffenen so schnell wie möglich in die Klinik. Darauf weist das Team der Stroke Unit – einer Schlaganfallspezialstation – im Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf anlässlich des Schlaganfalltages hin. Dieser wird jedes Jahr am 10. Mai initiiert, um zu informieren und auf die Risiken aufmerksam zu machen.

Angst vor Ansteckung verbreitet

Dabei erschwert die Coronakrise gerade die Arbeit der Spezialisten. „Die Deutsche Schlaganfallgesellschaft berichtet, dass bundesweit Betroffene aus Angst vor Ansteckung weniger in die Kliniken gehen und wir beobachten das hier auch“, sagt Oberarzt Dr. Sven Ehrlicher. Teils habe man in den vergangenen Wochen Patienten in „sehr katastrophalem Zustand“ aufgenommen, die offenbar lange mit dem Weg zum Arzt gewartet haben. „Das liegt auch daran, dass die Leute aus Angst vor Ansteckung weniger zum Hausarzt gegangen sind.“

Anzeige

Einlieferung mit Notarzt

Dabei gelte, dass Betroffene so schnell wie möglich Hilfe bekommen. Zuerst durch den Notarzt. „Das spart immens Zeit, weil der Patient uns schon angekündigt wird und zur Ankunft alles bereit ist“, so der Oberarzt. „ Schlaganfall tut nicht weh, manch einer legt sich erst einmal ins Bett und hofft, dass es von allein besser wird“, hat Dr. Piotr Sokolowski, Chefarzt der Neurologie im Fachkrankenhaus Hubertusburg, schon oft erlebt. Doch je schneller man behandele, umso größer sei die Chance, Hirnfunktionen zu retten und die Gefahr teils schwerer Behinderungen zu verhindern oder verringern zu können.

Weitere LVZ+ Artikel

Zeichen richtig deuten

Zeichen, die auf einen Schlaganfall hindeuten können, sind häufig Lähmungen der Arme und im Gesicht sowie Sprech- und Sehstörungen. Nach einer umfassenden Diagnostik auf der Wermsdorfer Spezialstation arbeiten fortan Mediziner, Pflegepersonal und Therapeuten gemeinsam mit den Patienten. Dafür und für das Engagement der Neurologie im Schlaganfallnetzwerk mit den Kliniken der Umgebung hat die Abteilung erneut ein Zertifikat erhalten.

Teil eines virtuellen Krankenhauses

Damit ist zum Beispiel belegt, dass Therapien auch am Wochenende zur Verfügung stehen oder bei Bedarf innerhalb von Minuten Neuroradiologen oder Neurochirurgen hinzugezogen werden können. Umgedreht stehen die Spezialisten aus Wermsdorf ihren Kollegen in umliegenden Krankenhäusern bei Schlaganfallverdachtsfällen zur Seite. „Wir sind so Teil eines großen, virtuellen Krankenhauses“, veranschaulicht Dr. Piotr Sokolowski.

Alle Patienten werden getestet

Er appelliert an Betroffene und Angehörige im Verdachtsfall schnell Hilfe zu rufen – auch in Zeiten von Corona. „Wir testen alle Akutzugänge und sorgen für eine hohe Sicherheit“, betont er. Auch bei gleichbleibend niedrigen Fallzahlen im Landkreis werden die Hygienemaßnahmen nicht heruntergeschraubt. Im Gegenteil: „Wir verfeinern unser System immer weiter.“ Niemand müsse aus Sorge, sich im Krankenhaus anzustecken, auf Hilfe verzichten. „Wir können Betroffenen schnell helfen, doch dazu müssen die Menschen herkommen“, so Sokolowski.

Von Jana Brechlin