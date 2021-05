Wermsdorfer Neurologie bietet Telefonsprechstunde zu Schlaganfall

Wermsdorf

Sekunden zählen: Bei einem Schaganfall ist keine Zeit zu verschenken. Mit dieser Botschaft wird zum bundesweiten Aktionstag am 10. Mai um Aufmerksamkeit für ein sensibles Thema geworben. Auch die Neurologie im Fachkrankenhaus Hubertusburg Wermsdorf beteiligt sich mit einer Telefonsprechstunde am Montag.

Für die Klinik ist das eine Premiere, denn ursprünglich gab es dazu Veranstaltungen vor Ort. „Wir hoffen, dass das im nächsten Jahr wieder möglich sein kann, wollen aber trotzdem dranbleiben und den Fokus auf das Krankheitsbild lenken“, sagte Chefarzt Dr. Piotr Sokolowski.

Von 12 bis 16 Uhr haben Betroffene, Angehörige und Interessierte am Montag die Gelegenheit, mit Ärzten und Pflegepersonal ins Gespräch zu kommen.

Pandemie und Einsamkeit im Mittelpunkt von Aktionstag

In diesem Jahr steht der Aktionstag der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe unter dem Motto „Erst einsam, dann krank – Kümmern schützt vor Schlaganfall“. Passend zur Pandemiesituation wie Sokolowski findet.

„Oft wird durch einen Schlaganfall die Mobilität eingeschränkt, die Menschen kommen seltener vor die Tür und derzeit sind weniger Besuche möglich, es droht Vereinsamung“, beschreibt er die Schwierigkeiten.

Dabei gebe es gute Therapiemöglichkeiten, wenn schnell gehandelt wird. „Zeit ist Hirn“, sagen die Mediziner, das heißt: Bei ersten Symptomen sofort den Notruf wählen, damit schnell geholfen werden kann.

Angst vor Infektion in Klinik soll genommen werden

Man wolle auch deutlich machen, dass niemand befürchten müsse, sich im Krankenhaus womöglich mit Corona zu infizieren und deshalb auf den Weg in die Klinik verzichtet, macht Dr. Sven Ehrlich, leitender Oberarzt, klar. „Wir haben ein sehr gutes Hygienekonzept“, versichert er. Im zurückliegenden Jahr habe man beobachten können, dass Menschen aus Sorge vor Ansteckung lieber zuhause blieben, anstatt in die Klinik zu gehen, bestätigt Piotr Sokolowski: „Deutschlandweit gab es dadurch rund 15 Prozent weniger Patienten auf Schlaganfallstationen.“

Auch in der Wermsdorfer Neurologie, wo normalerweise etwa 500 Patienten pro Jahr wegen Schlaganfalls behandelt werden, habe es diesen Effekt gegeben. „Die Leute warten oft zu lange, bis sie Hilfe rufen. Manche bemerken Symptome und denken sich dann ’ich schlaf mich erst einmal aus und schaue, wie es morgen ist’ und so geht wertvolle Zeit verloren“, beschreibt Susanne Hempel, Schwester auf der Schlaganfall-Spezialstation in Wermsdorf und am Montag ebenfalls am Telefon.

Schlaganfälle häufigste Ursache für bleibende Behinderungen

Dabei, so machen die Wermsdorfer deutlich, sei Schlaganfall ein lebensbedrohlicher Notfall und die häufigste Ursache für bleibende Behinderungen im Erwachsenenalter. Anders als oft angenommen, treffe die Erkrankung nicht nur ältere Menschen, sondern trete in allen Altersgruppen auf, so Oberarzt Sven Ehrlich.

Der sogenannte FAST-Test ist eine gute Möglichkeit, Symptome festzustellen, die auf einen Schlaganfall hindeuten. F steht dabei für Face, den englischen Begriff für Gesicht: Hängt beim Lächeln ein Mundwinkel herab, ist das ein Hinweis auf eine Halbseitenlähmung. A steht für Arme: Dafür sollen beide Arme nach vorn gestreckt und die Handflächen nach oben gedreht werden. Gelingt das nicht, ist dies ein deutliches Alarmzeichen.

S steht für Sprache: Wer keinen einfachen Satz nachsprechen kann oder eine verwaschene Stimme hat, ist von einer Sprachstörung betroffen. Und schließlich steht T für Time, deutsch für Zeit, und soll daran erinnern, bei diesen Symptomen unverzüglich den Notruf 112 zu wählen. Auch starke Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen oder Taubheitsgefühle können auf einen Schlaganfall hindeuten.

Telefonsprechstunde am Montag 12 bis 16 Uhr

Darüber, über Risikofaktoren, vorbeugende Maßnahmen und die Therapiemöglichkeiten wollen die Wermsdorfer am Montag zur Telefonsprechstunde aufklären. Unter der Nummer 034364 62296 können Interessenten von 12 bis 16 Uhr anrufen und sich bei den Experten der Neurologie des Fachkrankenhauses Rat holen. „Sollte es nötig sein, werden wir auch empfehlen, sich in der Ambulanz vorzustellen“, so Sven Ehrlich.

Wer zur Behandlung in die Klinik komme, treffe hier auf ein interdisziplinäres Team aus Medizinern, Pflegepersonal und Therapeutinnen. „Mit der Aufnahme beginnt auch schon die Reha“, heißt es im Fachkrankenhaus. Damit das gelingt, gelte weiter, schnell zu sein, denn: Zeit ist Hirn.

Von Jana Brechlin