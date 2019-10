Kultur - Wermsdorfer Nußbaum-Haus beherbergt jetzt Kunst-Galerie Kunst ist Kommunikation, sagt Eich von Lindberg. Der Maler und Galerist huldigt in seiner neuen Wirkungsstätte direkt an der Ortsdurchfahrt diesem Credo. Im alten Nußbaum-Haus zieht damit neues Leben ein – mit Bildern, Zeichnungen und mehr.

Eich von Lindberg in seiner neu eröffneten Galerie in der Oschatzer Straße in Wermsdorf. Quelle: Christian Kunze