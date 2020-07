Hof/Wermsdorf

Als der Blick von Volkmar Thürmer beim Blättern in der OAZ an einem Foto hängenbleibt, muss er nicht lange überlegen. Schon seit einiger Zeit war der Hofer auf der Suche nach einem neuen Motiv für ein Zollstock-Puzzle. Das Wermsdorfer Schloss Hubertusburg schien dem Sammler dafür passend. „Das Bild hat mir einfach gefallen und dann war es von der Größe und dem Format auch ideal“, begründet er.

Dieses OAZ-Foto ist die Vorlage für das neue Zollstock-Puzzle. Quelle: Jana Brechlin

Thürmer und Zollstöcke – das ist eine Passion. Er sammelt diese seit vielen Jahren, tauscht mit Gleichgesinnten und ist mehr und mehr dazu übergegangen, selbst für Nachschub zu sorgen. So bannte der heimatverbundene Sammler auch schon das Hofer Schloss auf Zollstöcke und stieß damit auf große Resonanz. „Diese Puzzle, also mehrere Zollstöcke, die zusammengelegt ein Bild ergeben, das ist ein richtiger Trend geworden“, hat er beobachtet.

Angebot zur Zollstockbörse

Und diesen Trend kann Volkmar Thürmer jetzt wieder mit einem neuen Motiv bedienen: „Wenn am 30. August in der Turnhalle Hof die nächste Zollstockbörse steigt, soll es „auf jeden Fall“ auch noch Ausgaben mit dem Schloss Hubertusburg geben. Gefertigt wurde das Puzzle in der Nähe von Chemnitz.

Vorlage weiter verfeinert

„Das kommt als Fotodruck auf die Zollstöcke. Wichtig ist eine gute Auflösung und wir haben noch den Schriftzug ’Schloss Hubertusburg in Wermsdorf’ hinzugefügt“, beschreibt Thürmer und fügt zufrieden hinzu: „Es ist richtig schön geworden.“

Aneinander gelegt ergeben die drei Zollstöcke ein Bild. Quelle: Jana Brechlin

Der Kontakt zum Anbieter kam über einen befreundeten Sammler zustande – da könne man sich auf Empfehlungen verlassen und wisse, dass das Ergebnis gut wird.

Funktionsfähiges Sammlerstück

Drei Zollstöcke reichten aus, um das größte Barockjagdschloss Europas unterzubringen. Obwohl das Puzzle ein reines Sammlerobjekt ist, sei das Material durchaus funktionsfähig, versichert der Hofer.

Schwedenmeter ist die Basis

Verwendet wurde der sogenannte Schwedenmeter, ein Zollstock aus skandinavischer Birke, die im kühlen Klima hoch im Norden nur langsam wächst und so ein besonders hartes und widerstandsfähiges Holz bildet.

Sogenannte Schwedenmeter sind die Grundlage für das Hubertusburg-Zollstock-Puzzle. Quelle: Jana Brechlin

„Das hält ewig“, ist auch Volkmar Thürmer überzeugt. Ausgeklappt erreicht jeder Zollstock die üblichen zwei Meter und könnte so – wenn mal keine weniger aufwendig gestaltete Messhilfe zur Hand ist – Millimeter genaue Hilfe leisten.

Tausch der Raritäten

Gewinn will der passionierte Sammler mit seiner neuesten Kreation nicht machen. Er reiche den Preis durch: „Ein Zollstock kostet mich fünf Euro, also gibt es das Puzzle für 15 Euro.“ Im Gegenzug hofft Volkmar Thürmer, zur Zollstockbörse Ende August mit anderen Sammlern ins Tauschgeschäft zu kommen und auf diesem Wege womöglich noch eine Rarität für seine Sammlung zu ergattern.

Immer auf der Suche nach Motiven

Für den Hofer ist allerdings jetzt schon klar, dass das Schloss Hubertusburg nicht sein letztes Zollstockpuzzle sein wird. „Wenn ich wieder ein schönes Bild finde, das sich dafür anbietet, setze ich das auch um“, steht fest. Selbst in seinem Heimatdorf Hof gebe es da noch Möglichkeiten.

Zeitung unterstützt Idee

Nicht immer sei es leicht, auf die Wunsch-Fotos zuzugreifen, räumte Volkmar Thürmer ein. „Wenn jemand für sein Bildrecht auch noch viel Geld verlangt, muss ich als Hobby-Sammler passen. Wenn es möglich ist, schnappe ich mir dann selber die Kamera und mache ein Foto.“ Im Falle der OAZ-Aufnahme vom Schloss Hubertusburg war das nicht nötig. „Wir verstehen uns da als Heimatzeitung und unterstützen solche Initiativen gern“, sagte Redaktionsleiter Hagen Rösner. Er freue sich, dass Hubertusburg und das OAZ-Foto so weiter Verbreitung finden.

Von Jana Brechlin