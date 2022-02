Wermsdorfer Schloss Hubertusburg öffnet wieder – jetzt Tickets sichern

Wermsdorf

Es ist das größte Barockjagdschloss Europas, Schauplatz opulenter Feste und dramatischer Niederlagen – und bald wieder für Besucher geöffnet. Ab März können erneut Führungen im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg stattfinden und die ersten Termine sind schon jetzt buchbar.

Gemeinde bereitet Neustart vor

Haben die pandemiebedingten Einschränkungen Gästeführungen zuletzt unmöglich gemacht, wolle man das Angebot jetzt schnell wieder starten, kündigt Bürgermeister Matthias Müller (CDU) an. Die Nachfrage sei schließlich da. „Selbst als die Rundgänge in den vergangenen Monaten nicht möglich waren, hat es immer wieder Anfragen danach gegeben“, sagt er.

Das größte Barockjagdschloss Europas bleibt ein reizvolles Ziel. Quelle: Jan Woitas

Reizvolles Ziel für Gäste

Das kann auch Thilo Blamberg bestätigen. Der Wermsdorfer gehört zum Team der Gästeführer, das am März wieder Besucher durch das Schloss leiten wird. „Die vergangenen Wochenenden haben gezeigt, dass viele Besucher nach Wermsdorf kommen und Schloss Hubertusburg nach wie vor ein beliebtes Ziel ist“, hat er beobachtet. Selbst die Außenanlage – ohne die Möglichkeit, einen Blick in die Räume zu werfen – übe einen großen Reiz aus.

Öffentliche Touren immer sonntags

Am 6. März sollen nun wieder sonntags öffentliche Touren angeboten werden. Eine Buchung ist, wie bereits zuvor, über das Portal auf der Internetseite der Gemeinde möglich. Treffpunkt für die jeweils eine Stunde dauernde Runde ist dann immer um 14 Uhr vor dem Haupteingang des Schlosses. Restkarten sind bis 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn im Café am Schloss, in der Schlossstraße 20, erhältlich.

Möglichkeiten für Gruppenführungen

Gruppenführungen außerhalb dieser Zeiten könnten zudem auf Anfrage gebucht werden. Vorerst werde man Buchungen bis Ende April ermöglichen, kündigte Bürgermeister Matthias Müller an. „Dann soll die nächste Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Schloss Hubertusburg eröffnet werden“, begründet er. Bisher habe es schon viele Zusagen aus den Reihen der Gästeführer gegeben, ab März wieder Besuchern das Areal vorzustellen. „Wir freuen uns über dieses Engagement und sind sehr dankbar für die schnellen Rückmeldungen“, so Müller.

Ausgewählte Einblicke möglich

Für Ehrenamtliche wie Thilo Blamberg keine Frage. „Ich bin gerne wieder mit dabei und freue mich auf die Gäste wie auch auf die neue Ausstellung der Kunstsammlungen“, versichert er. Auch wenn auf Exponate bis zur Eröffnung der Schau im Mai noch gewartet werden müsse, lohne sich eine Besichtigung des Schlosses auf jeden Fall. „Eingangshalle, Treppenaufgang, Vorsaal, Ovalsaal und Königsloge vermitteln schon einen ganz guten Eindruck von den Dimensionen der Anlage“, ist er überzeugt. Außerdem könne man mit Informationen zur Geschichte, zu den kurfürstlichen Bewohnern und der einstigen Nutzung die Historie lebendig werden lassen.

Kunstsammlungen setzen Arbeit fort

Dass die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) ihr Engagement in Wermsdorf fortsetzen werden, steht seit vergangenem Jahr fest, als deutlich wurde, dass im Haushalt des Freistaates 400 000 Euro jährlich für Ausstellungen in Hubertusburg eingeplant sind. 2021 war relativ kurzfristig eine gemeinsam mit Menschen aus dem Ort entwickelte Schau präsentiert worden. SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann kündigte an, diese Zusammenarbeit fortsetzen zu wollen. Fest steht bereits, dass die neue Ausstellung Anfang Mai eröffnet werden soll.

Öffentliche Führungen ab 6. März sonntags 14 Uhr, Eintritt: 5,50 Euro pro Person (über Buchungssystem wermsdorf.de) oder für 6 Euro im „Café am Schloss“, Telefon: 034364 875825. Gruppenführungen zum Wunschtermin: Touristinformation Wermsdorf, Tel.: 034364 81132, E-Mail: info@wermsdorf.de

Von Jana Brechlin