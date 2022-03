Wermsdorfer Schüler testen über 40 Berufe

Wermsdorf

Wer in Wermsdorf die Oberschule besucht, wird in der 9. Klasse nicht nur in Deutsch, Mathe, Geschichte oder Sprachen unterrichtet, sondern das Lernen findet dann auch in Werkstätten, Praxisräumen, Backstube oder Klinikzimmern statt. „Lernen im Betrieb“ heißt das Projekt, mit dem Jugendliche bei der Berufsfindung unterstützt werden sollen. Nachdem das Angebot in den vergangenen beiden Jahren immer wieder pausieren musste, hat die Schule jetzt einen Neustart vorbereitet. Dafür fand am Sonnabend eine interne Berufsmesse mit teilnehmenden Unternehmen statt.

Praxis im Wechsel mit Theorie

„Das ist für die jetzigen Achtklässler gedacht, die sich bereits auf ihre Praxisphase im neuen Schuljahr vorbereiten sollen“, erklärt Lehrerin Lydia Adler. Ab der 9. Klasse finde das Fach Wirtschaft-Technik-Hauswirtschaft dann im wöchentlichen Wechsel einmal im Klassenzimmer und einmal im jeweiligen Betrieb statt. „Zuerst müssen die Jugendlichen sich selbst um ihren Wunschbetrieb kümmern. Das heißt, sie schreiben eine Bewerbung und müssen dann auch das Gespräch im Unternehmen meistern. Wer also seinen bevorzugten Platz haben will, muss sich gut präsentieren können“, beschreibt die Lehrerin das Verfahren. Das sei eine gute Übung für die spätere Jobsuche.

Schule unterstützt bei der Suche

Alleingelassen werde jedoch niemand, versichert Schulleiterin Kerstin Krause: „Wir unterstützen die Jugendlichen in dieser Phase und helfen bei Bedarf auch, einen passenden Partnerbetrieb auszuwählen.“ Sie freue sich, dass das Projekt „Lernen im Betrieb“ bei den ortsansässigen Unternehmen auf große Resonanz stoße. „Für die Firmen ist das eine Chance, passenden Nachwuchs zu finden und für unsere Schüler die Gelegenheit, schon vor Abschluss eines Ausbildungsvertrages zu testen, ob die Branche passt“, so die Schulleiterin.

40 Berufsbilder sind möglich

In 26 Partnerunternehmen sind Einblicke in rund 40 Berufsbilder möglich unterstreicht Lehrerin Lydia Adler. Das bringe durchaus den gewünschten Effekt, versichert sie: „Daraus haben sich schon einige Ausbildungsverhältnisse entwickelt.“

Erst Testen, dann lernen

Ein gutes Beispiel dafür ist Alex Schubert. Der Wermsdorfer hatte sich für „Schule im Betrieb“ einst „Neumis Wursthouse“ ausgesucht und hat nun seine Ausbildung in der Fleischerei Stein begonnen. „Das war schon früher mein Berufswunsch und als das auch für das Praktikum angeboten wurde, habe ich die Gelegenheit genutzt“, berichtet er. Mittlerweile sei er im ersten Lehrjahr und sehr zufrieden mit seiner Entscheidung.

Die interne Berufsmesse bietet Schülern und Firmen die Möglichkeit für ein erstes Kennenlernen. Quelle: Jana Brechlin

Große Vielfalt in der Ausbildung

Neben Handwerksbetrieben präsentieren sich auch Arztpraxen, Bildungsträger oder Industriebetriebe wie die KET Energietechnik oder das Betonwerk Oschatz zur internen Berufsmesse. Geschäftsführer Matthias Schurig und Prokuristin Birgit Zocher stellen den Schülern ihr Werk mithilfe von VR-Brillen vor. Dabei wird durch 3D-Effekt virtuelle Realität vermittelt, weshalb sich die Größe des Unternehmens und die Fertigung eindrucksvoll darstellen lassen. „Wir bilden zum Beispiel Verfahrensmechaniker und Betonfertigteilbauer aus. Das ist vielseitig, weil wir individuell auf Kundenwunsch fertigen. Unsere Branche ist zukunftssicher, denn gebaut wird immer“, wirbt Matthias Schurig.

Schüler mit genauen Vorstellungen

Zu den Achtklässlern, die den Vormittag zu Orientierung nutzen, gehört Jasmin Kürschner. Die 14-Jährige weiß schon genau, in welche Richtung ihr Praktikum gehen soll. „Mich interessiert der medizinische Bereich. Biologie liegt mir sehr, deshalb würde ich gerne in einer Arztpraxis oder einer Apotheke Erfahrungen sammeln“, so die Schülerin. Ihre Mutter Isabell Kürschner ist froh, dass ihre Tochter bereits genaue Vorstellungen hat. „Sie will mit Menschen arbeiten und ist auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Aufgabe. Mir ist es wichtig, dass sie dabei ihre Interessen vertiefen kann und ihr das Praktikum auch Spaß macht“, sagt sie. Deshalb sei es gut, wenn dafür ein ganzes Schuljahr eingeräumt werde – das biete viel Zeit, um sich über einen Berufswunsch klar zu werden, ist sie überzeugt.

Von Jana Brechlin