Wermsdorfer Schulhort kündigt kritischen Eltern

Wermsdorf

Der Schulhort in Wermsdorf hat Personal verloren. Aufgrund des Ärgers mit der Gemeinde, sagt der ASB-Kreisverband Torgau-Oschatz, der Träger ist. Nun hat er einigen Familien den Betreuungsvertrag gekündigt. Pikant ist die Tatsache, dass es dabei auch Familien getroffen hat, die sich kritisch zum Hort geäußert haben.

Ab Februar weniger Plätze für Kinder

So wird es für den Sohn von Thomas Pfüller ab Februar keinen Platz mehr bei den „Posthörnchen“ in der alten Poststation geben. Die Kündigung sei ohne Angabe von Gründen geschehen, auch auf mehrfache Nachfrage haben sie nicht erfahren, nach welchen Kriterien die betroffenen Familien ausgewählt wurden. Dem Elternrat sei von der Geschäftsführung mitgeteilt worden, dass dies säumige Zahler betreffe sowie Eltern, die das offene Konzept des Hortes kritisiert haben.

Der Schulhort „Posthörnchen“ in der alten Poststation Wermsdorf wechselt im Sommer in den Betrieb der Gemeinde. Mittlerweile fehlt hier Personal – das hat Auswirkungen auf die Zahl der Betreuungsplätze. Quelle: Jana Brechlin

Darum war eine Diskussion entbrannt, weil sich Familien mehr Trennung der Gruppen – analog zu den Vormittagen in der Grundschule – gewünscht hatten, um im Falle einer Coronainfektion wiederholte Schließungen und Quarantäne für alle zu vermeiden. In den Streit hatte sich auch Bürgermeister Matthias Müller (CDU) eingeschaltet, der dies ebenfalls forderte. Daraufhin reichte der ASB-Kreisverband beim Landrat Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Müller ein. Schließlich stimmte der Gemeinderat mit großer Mehrheit dafür, den Betreuungsvertrag mit dem Verband zu kündigen. Ab Juli will die Kommune den Hort wieder in Eigenregie führen.

Vermutung: Auswahl ganz bewusst getroffen

Und Thomas Pfüller, der auch im Wermsdorfer Gemeinderat sitzt, ist froh über diese Entscheidung: „Ich stehe voll hinter diesem Beschluss.“ Spätestens seit den ausgesprochenen Kündigungen der Betreuungsverträge sei für ihn das Maß voll. Er vermutet Kalkül hinter der Auswahl der Familien. „In unserem Fall geht es um das Kind einer Gemeindemitarbeiterin und eines Gemeinderates, der sich kritisch geäußert hat.“ Das gleiche gelte für das Kind der Elternratsvorsitzenden. „Da kann sich jeder seinen Teil denken“, findet Pfüller (CDU).

Vertretung für Elternwunsch folgt Kündigung

Auch Nadine Schubert steht ab Februar ohne Hortplatz für ihren Sohn da. Sie ist Elternratsvorsitzende und hat sich für eine Gruppentrennung am Nachmittag eingesetzt – jetzt wurde der Familie die Betreuung gekündigt. „Das finde ich sehr unprofessionell.“ Selbst wenn sie persönlich für das offene Konzept wäre, sei es als Elternvertreterin ihre Aufgabe, dem Wunsch der Mehrheit entsprechend zu handeln.

Auch freiwilliger Verzicht auf Betreung

Im Dezember gab es auch drei freiwillige Kündigungen. „Ich bin allen Familien dankbar, die sich dafür entschieden haben“, so Nadine Schubert. Der Elternrat habe einen Aufruf gestartet, ob das weitere Familien ermöglichen können, etwa weil sie im Homeoffice sind oder Hilfe durch Großeltern haben. Doch das sei nicht weiter verfolgt worden.

Medizinisches Personal betroffen

Schubert ist Kinderkrankenschwester, ihr Mann Kinderarzt. Dass sie zu den Betroffenen gehören, ist für Gemeinderat Jörg Büchner (CDU) ein Unding. „Das geht gar nicht, wie kann ich in dieser Zeit medizinischem Personal die Kinderbetreuung kündigen?“ kritisiert er.

Keine Sozialauswahl für Dienstleistung

Die Kündigung sei ohne eine Angabe von Gründen jederzeit möglich, macht ASB-Geschäftsführerin Ulrike Brucks klar. Rein rechtlich handele es sich um einen Dienstleistungsvertrag, der keiner Sozialauswahl unterliege. „Bedingt durch die Querelen mit der Gemeinde stehen dem Hort nicht mehr genügend pädagogische Fachkräfte zur Verfügung“, so die Geschäftsführerin. Der gesetzlich festgelegte Personalschlüssel sei aber einzuhalten. Eine Betreuung aller bisher angemeldeten Kinder könne der ASB demnach nicht mehr gewährleisten.

Bürgermeister: Keine Querelen

„Es gibt seit Monaten schon keine Querelen mehr“, entgegnet Bürgermeister Matthias Müller. Aktuell seien Anwälte beschäftigt, den Betriebsübergang für den Hort auszuhandeln. „Da werde ich mich nicht einmischen“, sagte er. Er sei aber bereit, sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam zu überlegen, wie die derzeitige Situation gemeistert werden könne. Hier solle man professionell sein, damit das nicht auf dem Rücken von Kindern ausgetragen wird, bekräftigte Müller.

ASB sucht neues Personal

Unterdessen sucht der ASB nach neuem Personal. Das sei „trotz intensiver Bemühungen“ bisher nicht gelungen, bedauert Ulrike Brucks. Gewinne man neue Mitarbeiter, werde man sofort wieder Betreuungsverträge abzuschließen“, so die Geschäftsführerin.

Von Jana Brechlin