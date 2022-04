Wermsdorfer Seehöfe sind bereit für einen Neustart

Wermsdorf

Darauf haben sie hier monatelang gewartet: Jetzt werden die Kissen auf den Bänken verteilt, Sonnenschirme rausgestellt und die neue Riesen-Markise auf der Terrasse wird ausgefahren. Keine Frage, das Team in den Wermsdorfer Seehöfen ist bereit für die neue Freisitzsaison.

Dagmar Schwarze, die beide Häuser gemeinsam mit ihrem Mann Steffen leitet, hat wie alle in der Branche mit den Problemen dieser Zeit zu tun: Nach zwei schwierigen Coronajahren machen der Gastronomie nun die Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln zu schaffen. „Alle Lieferanten haben ihre Preise erhöht, Festpreise beim Wareneinkauf gibt es nicht mehr – das hatten wir so noch nie“, beschreibt sie. Da könne man irgendwann gar nicht mehr anders, als einen Teil davon auch an die Gäste weiterzugeben.

Positiv an Herausforderungen arbeiten

Doch die 46-Jährige will sich damit nicht lange aufhalten. „Wir wollen nicht jammern. Ich spreche lieber von Herausforderungen und schaue positiv nach vorn“, sagt sie. „Wir sind voller Ideen und wollen das, was kommt, meistern“, meint sie entschlossen. Immerhin könnten sowohl der Seegasthof am Horstsee als auch der Seehof am Döllnitzsee mit einem Pfund wuchern, das vielen Berufskollegen zuletzt verloren gegangen ist: „Alle 17 Mitarbeiter sind uns treu geblieben, wir haben keine Fachkräfte verloren“, freut sich Dagmar Schwarze.

Man habe Aufschlag zum Kurzarbeitergeld gezahlt, zuletzt die Lohnerhöhung („absolut überfällig“) umgesetzt und tue viel für ein gutes Betriebsklima. „Das zahlt sich aus“, ist die Chefin überzeugt. Außerdem arbeite die Familie – Dagmar Schwarze hat die Seehöfe von ihren Eltern übernommen – seit jeher mit. „Wir sind mittendrin und können vieles im direkten Gespräch klären.“

Betrieb soll wieder in Fahrt kommen

Jetzt hoffe man gemeinsam, dass Restaurant- und Hotelbetrieb wieder Fahrt aufnehmen – im Seehof ohne Schließtag mit durchgehend warmer Küche. So gibt es zum Auftakt in den Frühling eine neue Saisonkarte, auf der Spargel, Erdbeeren und Maischolle Appetit machen sollen. Und natürlich sind weiterhin Klassiker wie Forelle, Steaks oder Hirsch im Angebot. „Wermsdorf und Wald – da denken viele Gäste an Wild und das wollen sie dann auch genießen“, hat Dagmar Schwarze oft erfahren. Man passe die Karte aber saisonal an und ergänze um vegetarische Gerichte. „Es macht uns Freude, Neues zu präsentieren. Dazu gehören auch neue Dessert-Eisbecher und die Leckerei des Monats, eine besondere Kuchen- oder Tortenkreation“, verrät sie.

Angebot für Freizeitkapitäne

Wer nach so vielen Kalorien etwas Bewegung braucht, wird nur einen Steinwurf von der Terrasse entfernt fündig: Beim Tret- und Ruderbootverleih am Ufer des Horstsees, der jedes Wochenende sowie in den Sommerferien geöffnet ist. „Dort halten wir für die Kinder Schwimmwesten bereit, damit es ein entspannter Ausflug für alle wird“, versichert Dagmar Schwarze. „Es ist alles bereit, jetzt brauchen wir nur noch tolles Frühlingswetter und dann kann es losgehen“, schaut sie voraus.

Von Jana Brechlin