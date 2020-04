Wermsdorfer Teichwirtschaft trotzt breit aufgestellt der Krise

Wermsdorf/Torgau

„Das war schon eine Luft wie im Hochsommer.“ Sagt Georg Stähler, Chef der Wermsdorfer Teichwirtschaft, und meint damit die anhaltende Wärme, die lange das Frühjahr prägte. Bisher haben die Fischer die frühe Trockenheit weggesteckt. „Durch die Niederschläge im Februar wurden die Teiche ganz gut gefüllt, was die Situation etwas entspannt hat. Bisher sind die Wasserstände normal“, beschreibt er.

Arbeiten am Teich wie gewohnt

Besatz, Füttern, Teichpflege – das ist das, was die Mitarbeiter derzeit beschäftigt. Dass es wegen der Corona-Situation auch hier Einschränkungen gibt, trägt Georg Stähler mit Fassung. „Bei den Arbeiten an den Teichen kann man den nötigen Abstand gut gewährleisten – das hält uns nicht auf", versichert er.

Anzeige

Kurzarbeitergeld angemeldet

Spannend bleibe dagegen die Frage, welche Auswirkungen die Situation auf die Imbissgeschäfte der Teichwirtschaft in Deuben und am Großen Teich in Torgau hat. Kurzarbeitergeld ist angemeldet. „Ob wir es brauchen? Mal sehen“, sagt Stähler. Mit Beginn der Regelungen habe der Zuspruch etwas abgenommen, doch viele Käufer seien treue Stammkunden. „Andere Unternehmen hat es deutlich härter getroffen", weiß er.

Weitere LVZ+ Artikel

Verständnisvolle Kunden

Die Imbisseinrichtungen sind weiter geöffnet und bieten Fischspezialitäten und Gerichte zum Abholen an. Ausreichend Abstand einzuhalten, sei kein Problem. „Die Kunden sind da auch sehr verständnisvoll, um ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter zu schützen.“

Kaum Abnehmer für Kaviar

Deutlicher zu spüren bekommt das Unternehmen dagegen, dass der Reisemarkt eingebrochen ist: Da die Teichwirtschaft Kaviarproduzenten in England, Österreich und im Baltikum mit Stör beliefert, es dort aber derzeit kaum Abnehmer gibt, fehlen wichtige Einnahmen. „Der Kaviar wird vor allem an Kreuzfahrtunternehmen und die Betreiber von Flughafen-Lounges geliefert. Das Reiseverbot macht sich da mit voller Wucht bemerkbar“, beschreibt Georg Stähler. Das Haltbarkeitsdatum der im Herbst vorbereiteten Ware laufe jetzt ab, der Kaviar könne aber nicht mehr veräußert werden, weshalb den Händlern ein doppelter Schaden entstehe.

Viel zu tun an Kläranlagen

Zum Glück sei die Teichwirtschaft als Unternehmen breit aufgestellt. Außerdem sei man es aus vergangenen Jahren gewohnt, dass durch Missernten oder Krankheiten Reserven angegriffen werden müssten. „Wir haben noch unseren Betriebszweig zu Bau und Wartung von Kläranlagen und da gerade viel zu tun“, so Stähler.

Störungen schnell beheben

Weil durch die weiter geltenden Schulschließungen, Homeoffice und Kurzarbeit viele Menschen mehr als sonst daheim sind, seien die Anlagen deutlich mehr belastet. „Da kommt es schon einmal zu Störungen, bisher konnten wir aber alles regeln.“ Die Eigentümer könnten es nachvollziehen, wenn aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht alles sofort erledigt werden könne.

„Wir geben alle unser Bestes in dieser schwierigen Zeit“, versichert der Teichwirtschaftschef. Sein Dank gelte deshalb auch den Mitarbeitern für ihren Einsatz und den Kunden für ihr Verständnis.

Von Jana Brechlin