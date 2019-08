Luppa

„Schnell und leicht“ sei alles gegangen, so das Urteil der Vereine, die in Wermsdorf Geld aus der Ehrenamtspauschale des Freistaates beantragt haben. Das Land Sachsen hatte den Kreisen daraus jeweils 200 000 Euro zur Verfügung gestellt, mit denen diese das Vereinsleben unterstützen können. Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) lud am Mittwochabend die Ehrenamtlichen sowie Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) deshalb zu einer Dankeschön-Veranstaltung auf den Sportplatz nach Luppa ein.

Einfache Regelung für Vergabe

„In Nordsachsen hat der Landrat den Kreisräten nahegelegt, die Vergabe der Ehrenamtspauschale einfach zu regeln“, sagte Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Am 3. April sei dazu der Beschluss im Kreistag gefallen und bereits einen Tag später habe er die Vereine der Gemeinde über die Antragstellung informiert. Dabei hätten zum Beispiel Vereine ab 20 Mitglieder immerhin 1000 Euro erhalten können. „Dafür muss man sonst eine ganze Menge Klinken putzen.“ Allerdings seien bei der Ausschüttung jetzt nur zwölf Vereine dabei. „Die anderen haben sich nicht gemeldet“, äußerte er Unverständnis darüber, dass oft zu wenig Unterstützung bemängelt werde. Was Freistaat und Landkreis hier leisten, helfe den Ehrenamtlern sehr direkt, betonte Müller. Außerdem gebe es jährlich 6000 Euro Vereinsförderung von der Kommune, aus der Mittel beantragt werden können. „Das sollte man auch im Blick haben, wenn, wie so oft in letzter Zeit, gemeckert und gejammert wird“, sagte der Bürgermeister.

Geld für Jugendfeuerwehren

Geld gab es auch für die Jugendfeuerwehren: Hier zahlt der Freistaat Sachsen einen Betrag von 20 Euro pro Mitglied, den der Landkreis noch einmal verdoppelt hat. Die Gemeinde Wermsdorf nutzte zudem die Möglichkeit, eine Anerkennung für Einzelpersonen zu beantragen. Diese erhielt Thomas Pfüller. „Der Wermsdorfer ist allein in drei Vereinen im Vorstand aktiv, zudem Gemeinderat und ein sehr hilfsbereiter Mensch“, begründete Matthias Müller.

Dankeschön und Motivation

„Das soll für sie alle ein Dankeschön und eine Motivation sein“, wandte sich Landrat Kai Emanuel an die Vertreter der Vereine. Man habe einen einfachen Weg gesucht, die Ehrenamtspauschale an die Vereine weiterzureichen. Dass das gelungen ist, bestätigten Mitglieder wie Lars Hoschkara vom Heimatverein Mahlis. „Wir freuen uns, dass es auch so unkompliziert geht“, sagte er angesichts des Verfahrens.

Vereine entscheiden über Nutzung des Geldes

Wofür die Vereine das Geld jeweils verwenden, bleibe jedem selbst überlassen, sagte Kai Emanuel. „Sie können das auch nutzen, um gemeinsam im Vorstand ein paar schöne Stunden verleben, damit sich die Laune hebt und alle wieder motiviert sind, sich weiter zu engagieren.“ Auch die Grundförderung für die Jugendfeuerwehren liege ihm sehr am Herzen, immerhin würden diese eine wichtige Rolle in der Jugendarbeit spielen.

Landrat und Bürgermeister unterstrichen die Bedeutung der Freiwilligen für das Leben im Landkreis. „Wir werden die Vereine weiter unterstützen, denn wir brauchen sie. Ihre Angebote gehören zur Infrastruktur im ländlichen Raum“, lobte Emanuel. Und Matthias Müller ergänzte, die Gemeinde könne zwar Turnhalle, Schulen oder Gerätehäuser bauen, brauche aber auch da die Ehrenamtlichen, um diese Einrichtungen zu beleben.

Von Jana Brechlin