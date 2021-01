Wermsdorfer Wohngebiet Schlossblick liegt noch im Schutzgebiet

Wermsdorf

Wie groß das Interesse an Bauplätzen in der Region ist, zeigte sich zur jüngsten Wermsdorfer Ratssitzung. Dort fragte zu Beginn eine künftige Häuslebauerin, wann es mit dem Wohngebiet Schlossblick „losgeht“.

Leistungen für Tiefbau vergeben

Zwar hatte der Gemeinderat zur letzten Sitzung im vergangenen Jahr noch die Planungsleistungen für Kanal- und Tiefbau vergeben, von echter Bautätigkeit ist das Areal am östlichen Ortsrand, an der Friedhofstraße, aber noch ein Stück entfernt. So sollen dieses Jahr die Maßnahmen für die Erschließung beginnen, private Bauherren müssen sich aber noch in Geduld üben.

Anzeige

Platz auf 13 000 Quadratmetern

Und die wird auf eine harte Probe gestellt, denn schon jetzt ist klar, dass längst nicht alle Interessenten im Schlossblick ihren Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen können. Für die, je nach Zuschnitt, 13 bis 14 Parzellen auf dem insgesamt 13 000 Quadratmeter großen Areal gibt es große Nachfrage.

Rechtssichere Auswahl nötig

„Bisher liegen uns bereits 50 unverbindliche Voranmeldungen vor“, bestätigte Müller zur Ratssitzung am Donnerstag. Es wird ein Balanceakt, unter allen diejenigen auszuwählen, die dann tatsächlich bauen dürfen. „Wir müssen uns im Gemeinderat überlegen, wie wir einen rechtssicheren Weg finden, die Kaufinteressenten zu bedienen“, sagte der Bürgermeister.

Gespräche mit Unterer Naturschutzbehörde

Der Bebauungsplan sei vonseiten der Gemeinde fertig, jetzt folgten noch Gespräche mit dem Landratsamt, vor allem mit der Unteren Naturschutzbehörde, denn das Landschaftsschutzgebiet, das den Ort umschließt, sorgt für Hürden beim Baugeschehen. Praktisch würde „hinter jeder Hauskante“ in Wermsdorf das Schutzgebiet losgehen, so Müller.

Ziel: Antrag auf Ausgliederung

Um Voraussetzungen zum Bauen zu schaffen, müsste entweder ein Flächennutzungsplan (Müller: „das dauert Jahre“) her oder ein Ausgleich im Einzelverfahren. „Wir hoffen, dass wir die Kuh noch vom Eis kriegen“, sagte Matthias Müller mit Blick auf die Verhandlungen mit der Kreisbehörde. Die Kommune wolle einen Antrag auf Ausgliederung aus dem Landschaftsschutzgebiet stellen, damit das geplante Wohngebiet Fahrt aufnehmen kann.

Gemeinde vermarktet selbst

Die Gemeinde hatte Oschatzer Eltern zwischen Tanzverbot und Galgenratenneue Flächen für den Hausbau angestrengt, weil die bestehenden Wohngebiete so gut wie voll sind und schon seit Jahren Bauplätze fehlen. Dafür hatte die Kommune zunächst Land gekauft und den Entwurf eines Bebauungsplanes vorgelegt. Wermsdorf will den Schlossblick selbst erschließen und vermarkten. Zwischen 800 und 1000 Quadratmeter groß sollen die einzelnen Grundstücke sein. Maximal 35 Prozent der Flächen sollen bebaut werden.

Von Jana Brechlin