Wermsdorf/Leipzig

Die Messe „Jagd & Angeln“ wird im Oktober nicht in den Messehallen auf dem Agra-Gelände in Leipzig/Markkleeberg stattfinden. Stattdessen soll das Schloss Hubertusburg in Wermsdorf neuer Veranstaltungsort werden. Derzeit laufen die finalen Gespräche und die Macher sind optimistisch. Vor Ort ist die Hoffnung groß, dass sich Wermsdorf als dauerhafter Gastgeber für die Messe etablieren könnte.

„Am 23. März haben wir von der Stadt Leipzig erfahren, dass auf dem Gelände des Agra-Messeparks 2022 keine Veranstaltungen mehr stattfinden, weil dort eine Notaufnahmeeinrichtung für ukrainische Flüchtlinge entsteht“, schilderte Norbert Schmid, bei der Markkleeberger Agra-Veranstaltungs GmbH verantwortlich für Marketing und Medien. „Natürlich unterstützen wir das wichtige Vorhaben, eine Unterkunft für Kriegsflüchtlinge zu schaffen und sehen uns nach einem anderen Standort für die ,Jagd & Angeln‘ um.“

Das Agragelände steht dieses Jahr nicht länger für die Messe zur Verfügung. Quelle: Jonas Dengler

Dieser sei inzwischen mit Wermsdorf gefunden worden – und nahezu unter Dach und Fach. Der detaillierte Ablaufplan der Messe am neuen Standort werde gerade mit allen Genehmigungsinstanzen und in weiteren Gesprächen unter anderem mit dem Denkmalschutz erörtert. Bis Anfang Mai solle alles geklärt sein, damit ab nächstem Monat die Aussteller ihre Stände am Schloss Hubertusburg buchen können. Dort würden dann vom 1. bis 3. Oktober 300 Aussteller und 30 000 Besucher erwartet.

Option auf dauerhaft neuen Standort

Ob die „Jagd & Angeln“ im nächsten Jahr wieder auf der Agra stattfindet, hängt vom Ablauf der Veranstaltung in Wermsdorf ab. „Wir werden uns die Entwicklung dort anschauen und dann entscheiden“, kündigte Messe-Sprecher Schmid an. Das Schloss Hubertusburg in Wermsdorf sei „eine sehr schöne Lösung“: Nah an der Autobahn zwischen Leipzig und Dresden sowie nahe dem 13000 Hektar großen Wermsdorfer Wald und dem Horstsee. Es biete auch ausreichend Parkplätze, ein beeindruckendes Ambiente und eine Jahrhunderte lange Tradition in der Jagd und der Fischerei.

Konzept nach englischem Vorbild

Andreas Padberg kann sich Wermsdorf gut als dauerhafte Lösung für die „Jagd & Angeln“ vorstellen. Der Leiter des Forstbezirkes Leipzig war schon oft begeisterter Besucher auf der Game Fair in England, ebenfalls einer Messe für Jäger und Angler. „Das Konzept dort ist, dass die Messe immer an wechselnden Adelssitzen in den Gärten und Zelten vor einem Schloss stattfindet“, beschreibt er, „das passt wunderbar und genauso könnte es dieses Jahr auch in Wermsdorf sein.“

Als Padberg davon hörte, dass die Agra nicht als Ort zur Verfügung steht, entwickelte er mit Norbert Schmid die Idee, damit vor Hubertusburg zu ziehen. „Der Gedanke ist sofort auf fruchtbaren Boden gefallen und ich bin sehr begeistert, dass die entscheidenden Mitwirkenden so schnell mitgezogen haben“, sagt Andreas Padberg.

Einzigartige Chance für Wermsdorf

Auch die Resonanz aus dem Sächsischen Immobilien- und Baumanagement, das das Schloss verwaltet, und von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die im Mai hier wieder eine Ausstellung eröffnen, sei sehr positiv, freut sich Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Alle, denen er bisher davon erzählt habe, seien geradezu euphorisch.

„Das ist eine einzigartige Chance für uns. Die ’Jagd & Angeln’ passt perfekt vor das größte Barockjagdschloss Europas“, ist er überzeugt. Kulisse, Tradition und Platzangebot sprächen für den Umzug. „Ich kann es mir nirgends besser vorstellen. Wenn es einen anderen Ort für die Messe geben soll, dann ist der hier, bei uns“, so der Wermsdorfer Bürgermeister.

Ein Falkner auf der „Jagd & Angeln“ auf der Agra. Bei einer Messe am Schloss Hubertusburg könnten dann tatsächlich auch Schauvorführungen stattfinden. Quelle: Andre Kempner

Für die „Jagd & Angeln“ soll der große Schlosshof mit Zelten bestückt werden. Außerdem könnte der Kultursaal genutzt werden, so Müller. Für weitere Aussteller würde die Freifläche hinter dem Schloss zur Verfügung stehen. „Dann könnten zum Beispiel Falkner-Vorführungen tatsächlich auch stattfinden, in den Messehallen war das bisher nicht möglich“, beschreibt Matthias Müller.

Lage spricht für Jagdmesse

„Eine Messe für draußen ist dann auch wirklich unter freiem Himmel“, findet auch Andreas Padberg. Er sei überzeugt davon, dass das bei der Gemeinschaft der Jäger und Angler gut ankommt und diese dafür gerne nach Wermsdorf kommen. „Die Lage des Ortes ist hervorragend, deshalb sind früher ja auch die Kurfürsten hierher gekommen“, macht er deutlich.

Schloss Hubertusburg sei schließlich vor allem für die Jagdsaison errichtet worden. Ihm sei es wichtig, etwas an den historisch bedeutsamen Ort zu tragen. „Das ist auch die Strategie, die wir im Forst verfolgen“, sagt Padberg und verweist auf Veranstaltungen wie Regionaltagung, Brackentreffen oder das eigens für Schulungen gebaute Schwarzwildgatter. „Das sind alles Bausteine für Wermsdorf und Schloss Hubertusburg.“

Bürgermeister Matthias Müller indes wirbt weiter für die Umsetzung der Idee. „Wenn die Messe im Oktober hier ein Erfolg wird, gibt es kaum einen Grund, warum die ’Jagd & Angeln’ nicht auch in Zukunft am Schloss Hubertusburg stattfinden soll“, meint er.

Von Andreas Tappert und Jana Brechlin