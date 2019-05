Wermsdorf

Ab diesem Jahr können private Hauseigentümer davon profitieren, dass Wermsdorf im Fördermittelprogramm „C“ berücksichtigt wurde. Markus Ulbig, damals sächsischer Innenminister, hatte im September 2017 über die Aufnahme des Ortes informiert und einen ersten Fördermittelbescheid überreicht. Ende September 2018 fand im Alten Jagdschloss eine Informationsveranstaltung zu diesem Programm statt.

Ein Viertel der Kosten förderfähig

Der Gemeinderat beschloss Ende April eine vom Bauamt erarbeitete Vorlage, die Details für die Förderung privater Vorhaben regelt. Darin ist die Möglichkeit festgeschrieben, dass im Gebiet „Um das Jagdschloss“ 25 Prozent der Kosten für Dach- und Fassadensanierung durch die Gemeinde gefördert werden können.

Für das laufende Jahr soll das Programm einen Umfang von 34 500 Euro haben, für 2020 sind 64 500 Euro vorgesehen. Die Gemeinde steuert ein Drittel zu dieser Summe bei, der Rest stammt aus Bundes- und Landesmitteln und fließt über das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ nach Wermsdorf.

Geld von Bund, Land und Kommune

Wer also für eine Maßnahme im Umfang von 50 000 Euro eine Förderung erhalten möchte, kann aus diesem Topf bis zu 12 500 Euro erhalten, wovon rund 4100 Euro aus dem Haushalt der Kommune kommen. Nach zweieinhalb solcher Maßnahmen wäre der Topf für 2019 aber auch schon geleert. „Es ist kein Riesenknaller, aber es motiviert vielleicht doch“, versuchte Bürgermeister Matthias Müller die Wirkung dieses Förderprogrammes abzuschätzen.

Die Gemeinde verbindet damit – so heißt es in der Begründung des Beschlusses – die Hoffnung, „das Ortsbild und die Attraktivität des Ortskernes zu verbessern“. Einen Anspruch auf die Förderung gibt es nicht. Zudem wird von den Antragstellern mehr als nur frische Farbe an der Außenwand erwartet. Diese sei aber, so erläuterte es der Bürgermeister, mit förderfähig, wenn der Putz erneuert und die Fassade gedämmt werde.

Einzelentscheidung für jedes Objekt

Lars Hoschkara ( CDU) interessierte sich in der Aussprache zu diesem Beschluss dafür, ob an die Förderung Bedingungen zur Gestaltung von Dach und Fassade geknüpft seien. Matthias Müller verwies darauf, dass der Gemeinderat über jedes Objekt, für das ein Antrag gestellt werde, einzeln zu beschließen habe. Bevor die Interessenten einen solchen Antrag stellen könnten, müssten sie drei Angebote von Firmen oder die Kostenermittlung eines Planers einholen. Auf den Gemeinderatsbeschluss zur Förderung folge dann der Abschluss eines Vertrages zwischen der Kommune und dem Eigentümer. Pro Grundstück könne nur ein Antrag gestellt werden.

Das Fördergebiet umfasst nicht die komplette Ortslage. Es endet an der Sachsendorfer Straße in Höhe der Turnhalle, verläuft von dort zur Grimmaer Straße und schließt Am Anger nicht mit ein.

Die Gemeinde plant in diesem Areal unter anderem eine Aufwertung des Umfeldes des Sportplatzes, um dort die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Wie Matthias Müller erläuterte, sind die Planungen für eine Überdachung, das Befestigen von Teilflächen und den Aufbau von Spielgeräten bereits ausgelöst.

Von Axel Kaminski