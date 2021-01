Wermsdorfer mit Sexpuppe floppt bei Deutschland sucht den Superstar

Wermsdorf

Die Enttäuschung bei Nikita Hans hält sich in Grenzen. „Es war mir eigentlich relativ klar, dass ich es nicht weit bringen werde“, sagte der 19-Jährige am Tag nach der Ausstrahlung seines Auftrittes bei der RTL-Show „ Deutschland sucht den Superstar“ am Dienstagabend. Die Show verfolgte er im Kreis seiner Familie, die in Wermsdorf wohnt, vor dem Fernseher. Er schaffte es nicht, sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

DSDS-Kandidat Nikita Hans aus Wermsdorf bei seinem Auftritt mit Sexpuppe Katja. DSDS-Kandidat Nikita Hans aus Wermsdorf mit Sexpuppe Katja. Quelle: TVNOW/Stefan Gergorowius

Der angehende Hotelfachmann hatte versucht, die vierköpfige Jury von seiner Performance des Liedes „Sex Tape“ des Social-Media-Stars Katja Krasavice (24) zu überzeugen. Doch dieser Versuch ging in die Hose. Beim Anblick des skurrilen Tanzes von Nikita Hans mit seiner blonden Sexpuppe

Katja Krasavice Quelle: privat

Katja drehte sich Jurorin Maite Kelly demonstrativ weg. Und von Dieter Bohlen wurde Nikita Hans wegen seiner stimmlichen Unzulänglichkeiten abgekanzelt. „Die Jury hatte einen schlechten Tag. Ich war schon darauf vorbereitet, dass es nicht so heiter werden könnte. Das nehme ich mir nicht so Herzen“, steckt der Kandidat die Kritik locker weg. In den sozialen Medien wurde sein DSDS-Auftritt häufig kommentiert. So schreibt beispielsweise Matthias Busse bei Facebook: „Das war so bescheuert, dass es schon wieder lustig war.“

Comeback als kleine Überraschung für Dieter

Nikita Hans lässt sich von der Schlappe nicht entmutigen: „Ich überlege, ob ich mich in diesem Jahr noch einmal bewerbe. Quasi ein Comeback als kleine Überraschung für Dieter. Ich weiß auch nicht, ob die Puppe dann noch mal mitkommt oder ob ich mir was anderes einfallen lasse.“ Was macht Sexpuppe Katja nach ihrem Auftritt bei der laufenden DSDS-Staffel? „Die ist außer Puste, eingefaltet und hat ihre Mission erfüllt.“

Von Frank Hörügel