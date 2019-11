Wermsdorfer reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn

Oschatz

Es war sein erster Vortag in Oschatz und er kann als gelungen betrachtet werden: Rund 60 Männer und Frauen folgten am Freitagabend in der alten Schaltwarte des E-Werk dem Bericht des Wermsdorfer Lehrers Gundolf Schmidt, der gemeinsam mit Globetrotter Günter Schmidt aus Collm die Transsibirische Eisenbahn bestieg und von Moskau bis Wladiwostok fuhr.

Entschleunigt unterwegs

Diese entschleunigte Art des Reisens gemeinsam mit vier Dutzend anderen Menschen in einem Dritte-Klasse-Zugabteil führte beide Reisende nicht nur mit der Kultur und Natur Russlands zusammen. Auch die russische Seele offenbarte sich ihnen in den Begegnungen mit den Menschen. Sei es nun das reine Sightseeing auf einem Prominentenfriedhof in Moskau, die mal trübe, mal leuchtende Atmosphäre des Baikalsees oder aber die zurückgenommene Lebensweise der Menschen in den mongolischen Gebieten.

Wenn die Russen etwas tun, dann tun sie es gut, lautet das Fazit des Mannes, der seinen nächsten Sabbat für weitere Reisen schon geplant hat. Neben Vorträgen soll es auch weitere Ausstellungen geben, kündigt Gundolf Schmidt an. So könnte er sich vorstellen, nach den Schauen in der Wermsdorfer Arztpraxis und dem Begegnungszentrum im Alten Jagdschloss auch in der Stadtbibliothek in Oschatz auszustellen.

Tipps für Russland-Reisende

Für Russland-Reisende hält er hilfreiche Tipps parat, andere erfreuen sich schlicht am Unterhaltungsgrad seines Vortrages. Die Kombination beider Schmidts sorgt in jedem Fall dafür, dass über zwei Stunden hinweg keine Langeweile aufkommt. PS: Ihre Tageszeitung haben sie bei dem mehrtägigen Trip immer dabei – auf dem Tablet, um stets über die Ereignisse in der Heimat auf dem Laufenden zu bleiben.

Von Christian Kunze