Wermsdorfer will neues Wohngebiet „Schlossblick“ schaffen

Wermsdorf

Endlich wieder Platz für Bauwillige und das noch in sprichwörtlich aussichtsreicher Lage: Der Wermsdorfer Gemeinderat hat auf seiner Sitzung am Donnerstag den Entwurf des Bebauungsplanes „ Wohngebiet Schlossblick“ gebilligt und damit einen weiteren Schritt für Häuslebauer getan.

Gemeinde erschließt selbst

Die Entscheidung ist Voraussetzung für die nun folgende öffentliche Auslegung der Unterlagen und den Antrag, die benötigte Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet auszugliedern. Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) nutzte die Sitzung, um die anwesenden Gäste noch etwas ausführlicher über die Pläne zu informieren. „Erst einmal ist das ein Entwurf und noch nicht in Stein gemeißelt“, sagte er vorab. Man wolle so dem Mangel an Bauland entgegenwirken und Entwicklungsmöglichkeiten für den Ort schaffen. „Wir werden das Wohngebiet auch selbst erschließen und vermarkten“, bestätigte Müller auf Nachfrage.

Anzeige

Keine Steingärten gewünscht

Entstehen soll das Areal parallel zur Friedhofsstraße auf insgesamt rund 13 000 Quadratmetern. Diese sollen in 13 bis 14 Parzellen aufgeteilt werden, die dann zwischen 800 und 1000 Quadratmeter groß sind, beschrieb Bauamtsleiter Thomas Keller. Damit sich die Gestaltung in die Umgebung einfüge, sollten maximal 35 Prozent der Grundstücksfläche bebaut sein. Ermöglicht werden Einzelhäuser mit höchstens zwei Vollgeschossen.

Weitere LVZ+ Artikel

Auch Hinweise zur Bepflanzung sind im Entwurf enthalten. So sollen Steingartenflächen möglichst begrenzt werden, sagte Bürgermeister Matthias Müller. „Man kann andererseits niemand zwingen, nur bienenfreundliche Bepflanzung anzulegen. Aber wir wollen unser Wermsdorf so grün wie möglich haben“, machte er klar.

Regenwasser soll versickern

Heikel ist in diesem Zusammenhang das Thema Niederschlagswasser. Schon als der Gemeinderat vor knapp einem Jahr den Aufstellungsbeschluss fasste, hatte Wolfgang Scholz aus der Ortsmitte Bedenken geäußert, dass bei Starkregen künftig noch mehr Wasser an den tiefer gelegenen Grundstücken ankommt. Am Donnerstag brachte er erneut seine Befürchtungen zum Ausdruck. Bauamtsleiter Thomas Keller erklärte, das Niederschlagswasser sei auf jedem Grundstück zu versickern. „Da dort früher eine Kiesgrube war, wissen wir, dass wir es mit einem versickerungsfähigen Boden zu tun haben“, sagte er. Die Abwasser aus den Grundstücken würden ganz normal an das Kanalnetz angeschlossen und eingeleitet.

Kosten für Straßenbau umgelegt

Gemeinderat Jenö Kunflavi ( SPD) wollte wissen, wer für die Kosten für die Verbreiterung der Straße und den Bau des Gehweges aufkommen soll. Diese Kosten werden auf die Baugrundstücke umgelegt, antwortete Thomas Keller. Die Erneuerung der Friedhofsstraße hätte zwar sonst noch keine Priorität, sei aber mit der Erschließung des Wohngebietes zwingend, so Matthias Müller. Ratsmitglied Lars Hoschkara ( CDU) fragte nach, wie die Größe der einzelnen Baugrundstücke festgelegt werden soll. Das habe man selbst in der Hand, sagte Müller. „Die Parzellierung wird unsere gemeinsame Entscheidung sein, dazu wird es einen Vorschlag des Planers geben“, blickte er voraus.

Öffentliche Auslegung folgt

Wenn der Entwurf des Bebauungsplanes ausliegt – wann genau das sein soll, wird noch mitgeteilt – haben nicht nur die sogenannten Träger öffentlicher Belange, sondern auch Anwohner und interessierte Bürger die Möglichkeit, die Unterlagen zum künftigen Wohngebiet einzusehen und gegebenenfalls Einwände zu erheben.

Von Jana Brechlin