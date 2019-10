Wermsdorferin Gerdi Otto erinnert an Kraftakt beim Karpfenschlachten

Wermsdorf

Zum 50. Mal wird am Freitag in Wermsdorf das Horstseefischen eröffnet.Eine gute Gelegenheit, auf die Geschichte dieses beliebten Volksfestes zurückzublicken. Das hat auch Gerdi Otto getan. Schon die Eltern und Großeltern der Wermsdorferin hatten immer mit dem Verkauf von Fisch zu tun und auch sie selbst musste bereits als junges Mädchen regelmäßig beim Horstseefischen helfen.

„Meine Großeltern Karl und Ida Emmerlich führten in Wermsdorf, in der Calbitzer Straße 3, ab 1897 eine Feinkosthandlung mit Obst, Gemüse und Fisch“, berichtet sie. In den 1930er Jahren wurde das Geschäft dann von ihren Eltern Walter und Dora Krutzke als Lebensmittel-, Fisch- und Gemüsegeschäft weitergeführt. 1956 habe die Familie dann die Selbstständigkeit aufgeben müssen, weil die Mutter gesundheitliche Probleme hatte, aber auch auf staatlichen Druck hin. Das Geschäft wurde von der Konsumgenossenschaft weitergeführt. Walter Krutzke blieb als Verkaufsstellenleiter mit einer Verkäuferin und bot fortan neben Lebensmitteln, Fisch und Gemüse auch Wurstwaren und Getränke an.

Das Lebensmittelgeschäft der Familie in der Calbitzer Straße 3 in Wermsdorf. Quelle: Sammlung Gerdi Otto

„Der Karpfenverkauf lief aber schon immer im Geschäft Calbitzer Straße 3, insgesamt über 60 Jahre, wenn auch von unterschiedlichen Betreibern“, beschreibt Gerdi Otto. Das Angebot galt immer vom jährlichen Beginn der Teichabfischung bis Ostern, also in den Herbst- und Wintermonaten.

„Die Arbeit war sehr hart“, erinnert sich die Wermsdorferin an den Karpfenverkauf. So habe man die Fische hältern und dafür den Wasserlauf zum Bassin unter Kontrolle halten müssen, bevor die Tiere schließlich geschlachtet und auf Wunsch auch portioniert wurden. Eine kleine Hälteranlage habe sich in den 1950er Jahren zwischen der alten und neuen Grundschule in Wermsdorf befunden.

Verkäuferin Edith Andre (l.) und Gerdi Otto beim Verkauf am Horstsee. Quelle: Sammlung Horst Andre/Gerdi Otto

„Zum Abfischen 1959 wurde erstmals ein Verkaufsstand am Horstsee, zwischen der Bahnhofsgaststätte und dem ehemaligen Lokschuppen aufgebaut“, erinnert sie sich. Verkauft habe man damals einige Lebensmittel und besonders heiße Bockwurst, denn Lebensmittelkarten waren nicht mehr notwendig. „Aber an erster Stelle ging es um die Schlachtung und den Verkauf von frischen Karpfen.“ Den Stand führten ihr Vater Walter Krutzke und die Verkäuferin Edith Andre. Gerdi Otto, die damals noch zur Mittelschule ging und gerade Herbstferien hatte, musste natürlich mit anfassen.

Der Stand sei für jene Zeit sehr ansprechend gewesen, auch wenn dieser unter freiem Himmel aufgebaut werden musste. Das hatte Folgen: „Die Kälte hatte uns mit der Zeit eingenommen und voll im Griff. Das Karpfenschlachten war ein Kraftakt bei Kälte und Nässe“, weiß Gerdi Otto noch deutlich. Dennoch: „Für mich war es ein besonderes Erlebnis und bei aller Widrigkeit haben die beiden Kaufleute die Wünsche der Kunden entsprechend ihren Möglichkeiten bestens erfüllt“, unterstreicht sie und fügt hinzu: „Man könnte sagen, dass diese Verkaufsidee ein Vorläufer der Initiative für das Fischerfest am Horstsee war.“

Von Jana Brechlin