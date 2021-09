Wermsdorfs Bürgermeister dankt Helferinnen in der Krise

Wermsdorf

Sie helfen, beruhigen, trösten und beraten. Jetzt gab es Blumen, Applaus und viel Lob auf großer Bühne für sie: Zum Jahresempfang der Gemeinde Wermsdorf standen – stellvertretend für viele – Menschen im Mittelpunkt, die zuletzt in Medizin und Pflege eine Mammutaufgabe bewältigt haben.

Feierlicher Rahmen im Kultursaal

Bürgermeister Matthias Müller (CDU) nutzte den Rahmen im Kultursaal von Schloss Hubertusburg, um einigen von ihnen persönlich zu danken. Er blickte zurück auf die vergangenen beiden Jahre, in denen die Pandemie das Leben gehörig durcheinander gebracht hatte und erinnerte daran, dass die Zulassung der Impfstoffe zum Jahreswechsel endlich wieder für Hoffnung sorgte.

Bis an Grenze der Leistungsfähigkeit – und weiter

„Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den medizinisch und pflegerischen Berufen haben seit März 2020 Unglaubliches geleistet und sind an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gegangen und auch darüber hinaus“, sagte Müller. Selbst wenn es für Betretungsverbote in Pflegeheimen kaum Verständnis gab, sei es der Umsicht der Pflegenden zu verdanken, dass nicht noch mehr Menschen ihr Leben lassen mussten. Müller bedankte sich daher bei Jana Berentzik, die das Seniorenheim „Hubertushof“ in Wermsdorf leitet, für die Arbeit in einer „ganz schweren Zeit“.

Durch Impfen ein Stück Normalität

Blumen gab es auch für die Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Anne Lissner, die mit ihren Mitarbeitern das Impfzentrum in Belgern, aber auch die mobilen Einsätze koordiniert hat – so auch in Wermsdorf. „Unser erster Impftermin fand am Ostermontag statt und es war für uns alle eine Freude, den Menschen die Hoffnung und ein Stück Normalität wiederzugeben“, so der Bürgermeister. Zu den so geehrten gehörte etwa Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos), der die Bundeswehr um Amtshilfe bat, die dann auch in Wermsdorf zum Einsatz kam und der Aktion so einen deutlichen Schub verleihen konnte.

Gemeinsam eigene Teststation eingerichtet

Unter dem Applaus der Besucher bedankte sich Matthias Müller auch bei Hausärztin Dr. Kathrin Auerbach und ihrem Team, das in den vergangenen Monaten neben dem Praxisbetrieb zusätzlich die medizinische Betreuung der Impftermine übernommen hatte. Die Mitarbeiterinnen waren wiederum auch an Bord, als im Frühjahr am Ärztehaus eine Teststation eingerichtet wurde, die zudem von der Hausarztpraxis Klingberg und der Schwanenapotheke von Dr. Bettina Zosel an sechs Tagen pro Woche geführt wurde. „Ein solch umfangreiches Angebot war sicher besonders“, meinte Müller.

Gute Seele an allen Aktionstagen

Gerührt reagierte Erika Hentzschel auf die öffentliche Ehrung: Die Wermsdorferin hatte an jedem Impftag dafür gesorgt, dass es für die Helfer stets Stärkungen und frischen Kaffee gab und stand dafür nun – völlig berechtigt – im Rampenlicht. „Wir haben von April bis Juli 1000 Menschen allein hier in Wermsdorf geimpft. Wir haben gezeigt, was wir gemeinsam schaffen können und ich bin zutiefst dankbar für diesen Zusammenhalt“, schloss Matthias Müller.

Dank von Praxisteam an Kommune

Nach der offiziellen Ehrung wurde der Bürgermeister selbst auf die Bühne im Kultursaal gebeten. Ärztin Kathrin Auerbach nutzte den feierlichen Rahmen, um ihrerseits etwas loszuwerden: Gemeinsam mit ihren Schwestern überreichte sie Matthias Müller, Hauptamtsleiterin Katja Hannß sowie Anja Hentzschel aus der Verwaltung jeweils einen Geschenkkorb. „Egal, wann man anruft und worum es geht – wenn geholfen werden muss, kann man sich hier in Wermsdorf aufeinander verlassen. Das macht vieles leichter und ist absolut vorbildlich“, machte sie deutlich.

Liste der Geehrten

Geehrt wurden: Jana Berentzik (Wohnheim Hubertushof), Anne Lissner (DRK-Kreisverband Torgau-Oschatz), Landrat Kai Emanuel, Dr. Kathrin Auerbach sowie Andrea Kreyß, Mandy Habla, Claudia Schäfer und Iris Uhlemann (Praxisteam), Erika Hentzschel für ihren ehrenamtlichen Einsatz an den Impftagen sowie die Apothekerin Dr. Bettina Zosel mit ihren Mitarbeiterinnen Susan Lange und Peggy Wolf, außerdem in Abwesenheit: Torsten Pötzsch und Steffen Bräutigam von der Bundeswehr.

Von Jana Brechlin