Wermsdorfs Bürgermeister sieht große Nachfrage bei Wohnen im Schlossblick

Wermsdorf

Die Ausrede lässt er nicht gelten: Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) versichert im Interview mit der OAZ, dass es nicht am Corona-Virus liegt, wenn nicht alles im zurückliegenden Jahr geklappt hat und auch für 2021 gibt es schon viele Pläne.

Wie sehr hat die Pandemie zuletzt die Arbeit in der Gemeinde ausgebremst?

Anzeige

Die Einschränkungen haben zum Beispiel vieles nicht einfacher gemacht, aber wir haben natürlich fokussiert weiter gearbeitet. Dabei hilft das partnerschaftliche Miteinander im Gemeinderat und die Mitglieder wissen, dass die Amtsleiter und auch ich immer ansprechbar sind, so das Fragen schnell geklärt werden können. Natürlich fehlen die persönlichen Kontakte und das direkte Gespräch, nicht zuletzt, weil auf diesem Wege auch viele Anregungen kommen. Für unsere Erzieherinnen in den Einrichtungen hat sich durch die strikten Regeln und wiederholten Schließungen viel geändert, darüber hinaus läuft hier aber normaler Betrieb.

Zahlreiche kleinere Bauprojekte

Sie konnten 2020 also auch alle Pläne wie vorgesehen umsetzen?

Ich kann zumindest nicht sagen, dass wegen Corona etwas liegengeblieben wäre. Im Gegenteil, wir haben viel geschafft und konnten im zurückliegenden Jahr eine Fülle von kleineren Maßnahmen umsetzen.

Welche waren das zum Beispiel?

Wir haben in Reckwitz den zweiten Abschnitt des Straßenbaus erledigt, An der Hubertusburg in Wermsdorf wurde der Gehweg saniert und mit Wadewitz, der Dresdener Straße in Luppa und der Grundschule Calbitz sind drei weitere Bushaltestellen jetzt barrierefrei. In Wermsdorf, Calbitz und Collm hat es außerdem Investitionen in die Straßenbeleuchtung gegeben, es gab Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und endlich konnte auch die Sanierung des Quellteiches in Luppa umgesetzt werden.

Unterstützung für Ehrenamt vor Ort

Wie sah es mit Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten aus?

Da waren 2020 neue Fenster für die Grundschule in Calbitz vorgesehen und eine Teeküche für die Oberschule Wermsdorf – beides haben wir während der Sommerferien erledigt. Außerdem standen die Sanierung des Gemeindezentrums in Liptitz und die Fahrzeughalle in Collm auf unserem Plan und auch das konnten wir verwirklichen und damit das Vereinsleben und die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Ortsteilen unterstützen. Federführend bei allen Maßnahmen waren Bauamtsleiter Thomas Keller und der Leiter unseres Bauhofes Mike Kolb, die die Arbeiten mit den Firmen koordiniert und durchgezogen haben.

Verzögerungen im Alten Jagdschloss

Gibt es auch etwas, das entgegen aller Pläne im vergangenen Jahr liegen geblieben ist?

Ich hätte gerne mit der Sanierung im Alten Jagdschloss angefangen. Hier sollen ja im Westflügel Räume für Zusammenkünfte, Ausstellungen oder auch zum Arbeiten für verschiedene Vereine und Gruppen aus der Gemeinde entstehen. Allerdings haben die Vorbereitungen doch länger gedauert als angenommen, was bei einem 410 Jahre alten Gebäude vielleicht auch nicht so ungewöhnlich ist. Jetzt müssen die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden, was den Prozess natürlich auch verzögert.

Baubeginn im ersten Halbjahr

Wann also ist mit einem Baubeginn zu rechnen?

Das wird noch im ersten Halbjahr 2021 geschehen. Der Heimatverein Wermsdorf ist mit seinem Lager bereits in den hinteren Gebäudeteil umgezogen und hat Baufreiheit geschaffen. Ich bin den Mitgliedern, die das Projekt sowohl inhaltlich als auch moralisch unterstützen da sehr dankbar.

Tiefbauarbeiten am künftigen Wohngebiet

Welche Aufgaben gilt es in diesem Jahr noch zu meistern?

Für die Erschließung des Wohngebietes Schlossblick werden die Tiefbauarbeiten beginnen. Und im Gemeinderat müssen wir uns über die rechtssichere und gerechte Vergabe der Baugrundstücke verständigen, denn schon die ersten Nachfragen übersteigen das Angebot bei weitem – und das ohne jedes Marketing. Außerdem wollen wir die energetische Sanierung der Alten Poststation, in der sich der Schulhort befindet, im Rahmen des Städtebauprogrammes umsetzen. Dafür muss die Planung in die Wege geleitet werden. Und in Reckwitz wird es mit dem Straßenbau weitergehen. Der dritte Bauabschnitt, von der Brücke bis zur Infektionskurve, ist bereits fertig geplant. Hier fehlt uns noch die Entscheidung des Sächsischen Wirtschaftsministeriums, wie es mit der Straßenbauförderung weitergeht, nachdem es 2020 einen Antragsstopp gab. Für den ersten Bauabschnitt, der vom Gasthof zum Dreieck reicht, läuft gerade das Planfeststellungsverfahren. Außerdem ist ein Spielplatz für Liptitz vorgesehen und wir werden weiter Bushaltestellen barrierefrei umbauen.

Helfer sind motiviert

Der Jahresbeginn ist üblicherweise die Zeit der Jahreshauptversammlungen, vor allem bei den Feuerwehren. Stehen Sie mit den Ehrenamtlichen in Kontakt?

Ja und das ganz regelmäßig. Viele Dienste oder die Arbeit in den Jugendwehren sind gerade nicht wie gewünscht möglich, ich bin aber zuversichtlich, dass die Kameraden dennoch dabei bleiben, die Helfer sind sehr motiviert. Und ich hoffe natürlich bald wieder auf eine gewisse Normalität und freue mich auf den Austausch mit anderen, ohne die erlaubten Personen abzählen zu müssen.

Zwei neue Heimatvereine

Wird das Vereinsleben in der Gemeinde diese lange Zeit der Einschränkungen unbeschadet überstehen?

Ich möchte da auf Gröppendorf und Liptitz verweisen, wo sich im zurückliegenden Jahr Heimatvereine neu gegründet haben und das trotz schwieriger Startbedingungen. Das verdient Respekt und zeigt, dass es überall in den Ortsteilen Menschen gibt, die sich engagieren wollen. Als Kommune sind wir von den Einschränkungen ebenfalls betroffen: Unsere Gästeführungen, für die wir eine neue Logistik etabliert und die sehr große Nachfrage erfahren haben, mussten eingestellt werden. Aber sobald es wieder möglich ist, werden wir das Angebot reaktivieren. Es geht also weiter.

Chance für Forschung in Hubertusburg

Wie blicken Sie auf das vor uns liegende Jahr?

Ich hoffe sehr, dass die Koalition der Vernünftigen uns gut durch die Pandemie bringt – das wird die Hauptaufgabe für das erste Halbjahr sein. Abgesehen davon müssen wir die Weichen für die Zukunft stellen. Da gibt es viele herausfordernde Themen, Stichwort Strukturwandel in der Kohleausstieg-Region. Hier sollten wir schauen, wie wir die Förderung nachhaltig für die Gemeinde nutzen können. Es wird auch immer wieder über Forschungseinrichtungen im ländlichen Raum gesprochen. Da sehe ich auch eine Chance für Hubertusburg. Ein Rundflügel des Schlosses steht seit vielen Jahren leer und könnte zum Standort für eine solche Einrichtung werden. Vielleicht bietet auch die Zusammenarbeit mit dem Klinikum St. Georg einen Ansatz dafür. Gerade Corona hat uns deutlich gezeigt, dass wir in Forschung und Pharmazieherstellung auch wieder in Deutschland aktiv werden müssen.

Von Jana Brechlin