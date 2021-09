Wermsdorfs Fischkönigin Julia weiter im Amt

Wermsdorf

So lange wie sie war noch keine im Amt: Julia Frenzel ist die Sächsische und Wermsdorfer Fischkönigin – immer noch. Im September 2019 zur 18. Majestät gekürt, hat sie gerade erneut die Karpfensaison im Freistaat eröffnet. Dabei war von Anfang an klar, dass ihre Amtszeit wie üblich zwei Jahre dauern sollte. Doch eine Nachfolgerin ist derzeit nicht in Sicht.

Jeder hatte andere Sorgen

Die Erklärung ist einfach: Es hatte bisher schlichtweg keine Priorität. „In den vergangenen Monaten waren andere Dinge wichtig, da hatten alle viel zu tun“, sagt die junge Frau. Dabei würde sich Julia Frenzel gerne aus dem Amt verabschieden. „Ich möchte im Herbst ein berufsbegleitendes Studium beginnen – das kostet natürlich viel Zeit“, begründet die 24-Jährige, die als Kundenberaterin für eine Krankenkasse arbeitet und sich nun zur Gesundheitsmanagerin qualifizieren will.

Noch keine Suche nach Bewerberinnen

Wenn es also nach ihr geht, würde die junge Frau ihre Krone gerne weiterreichen. Aber eine Ausschreibung, mit der sonst nach Bewerberinnen gesucht wird, gibt es nicht. Allerdings sind auch die öffentlichen Termine, bei denen eine Fischkönigin in Erscheinung treten könnte, seit Ausbruch der Pandemie rar gesät. Das traditionelle Wermsdorfer Horstseefischen, bei dem normalerweise die Nachfolgerin ihren großen Auftritt haben sollte, fällt bereits zum zweiten Mal in Folge aus.

Horstseefischen muss erneut ausfallen

Der Aufwand durch die Hygieneauflagen wäre schlichtweg zu groß, begründet Georg Stähler von der Teichwirtschaft Wermsdorf. Mehrere zehntausend Besucher an einem Tag sind bei dem Fest keine Seltenheit. „Aktuell könnten wir aber nur mit 3000 Leuten feiern“, macht Stähler deutlich. Zu wenig, damit sich der ganze Kraftakt im Vorfeld lohnt. „Außerdem ist es nicht möglich, den Zugang auf das weiträumige Festgelände zu regeln. Das Areal ist ja kein Fußballstadion mit Toren zum Einlass“, beschreibt er.

Hoffest als Trostpflaster

So wird es in diesem Jahr anstelle des Horstseefischens vom 8. bis 10. Oktober ein Hoffest an der Hälteranlage in Göttwitz geben. Damit hatte die Teichwirtschaft schon vergangenes Jahr bei Kunden und Fischliebhabern gepunktet, die sich vor Ort mit den Spezialitäten aus den Wermsdorfer Teichen versorgen konnten. Neben Karpfen, Schleie, Wels oder Hecht haben die Fischer dann auch Forelle, Zander und Lachs sowie die typische Wermsdorfer Fischsuppe im Angebot. Einige Stände von Direktvermarktern sollen das Angebot abrunden. „Beim Hoffest geht es nur um Fisch“, so Georg Stähler.

Ausfall wird schmerzhaft

Trotz der zweiten Absage in Folge hält die Teichwirtschaft aber am Horstseefischen fest und will nächstes Jahr einen neuen Anlauf unternehmen, das beliebte Volksfest zu organisieren. „Wir werden das wieder probieren“, kündigt Stähler an. Für das Unternehmen sei der neuerliche Ausfall schmerzhaft, immerhin werde an dem Festwochenende viel umgesetzt. Wie das Betriebsjahr für die Teichwirtschaft endet, dazu will Stähler noch keine Prognose abgeben.

Fischsterben in Torgau sorgt für Verlust

„Das hätte ein ganz gutes Jahr werden können, wenn wir nicht die Verluste am Großen Teich Torgau gehabt hätten“, sagte er mit Blick auf das massive Fischsterben im August. An die 20 Tonnen tote Tiere mussten damals aus dem Teich geholt werden – normalerweise hat die Teichwirtschaft hier einen Ertrag von 60 bis 80 Tonnen pro Jahr. Dieser Tiefschlag wird sich auf die Bilanz des Unternehmens auswirken. „Aber abgerechnet wird zum Schluss“, sagt Georg Stähler mit Blick auf die begonnene Abfischsaison.

Julia eröffnet Karpfensaison

Noch nicht ganz abrechnen kann auch Julia Frenzel mit ihrer Amtszeit. Ihr letzter großer Auftritt war zur Grünen Woche 2020. „Danach kam Corona und es war vorbei“, sagt sie. „Natürlich ist das schade, denn ich hätte gerne mehr gemacht . Aber das geht sicher allen so, die sich einschränken mussten.“ Immerhin, am Wochenende stand sie als 18. Fischkönigin bei der Eröffnung der Karpfensaison am Haus der Tausend Teiche in Malschwitz noch einmal im Rampenlicht „Das hat Spaß gemacht und wenn jetzt noch Termine kommen, mache ich die gerne, aber dann kann die nächste Fischkönigin übernehmen“, sagt die 24-Jährige.

Von Jana Brechlin