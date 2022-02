Wettbewerb in Oschatz und Torgau: Berufsschulzentrum sucht Name und Logo

Oschatz/Torgau

Seit Beginn des Schuljahres sind die Berufsschulzentren (BSZ) in Oschatz und Torgau zum BSZ Nordsachsen vereinigt. Der Landkreis sichert so den Erhalt der beiden berufsbildenden Standorte angesichts sinkender Schülerzahlen. Geleitet werden die beiden Schulen indes von einer Person – wie bisher von Margit Müller.

Wie die stellvertretende Schulleiterin Silvia Knott jetzt mitteilt, soll das BSZ Nordsachsen im Zuge der Zusammenlegung einen prägnanten Namen sowie ein Logo erhalten, um die Identifikation der Lehrenden und Lernenden mit „ihrer“ Schule zu stärken. „Wir haben alle Schülerinnen und Schüler aufgerufen, sich zu beteiligen. Beim ersten gemeinsamen Wettbewerb der beiden Schulteile durfte jeder bei uns Lernende drei Vorschläge einreichen“, so Knott.

17 Vorschläge stehen zur Auswahl

Eine Jury aus Schülersprechern und Lehrkräften aus Torgau und Oschatz bewertete unlängst die Vorschläge. Das Logo sollte vor allem zeitlos, originell, und einzigartig, einfach zu verkleinern und zu vergrößern sein, maximal vier Farben und zwei Schriftarten enthalten. Im Namen sollte der Bezug zu beiden Standorten erkennbar sein. „Kreative Herangehensweisen sind dabei ebenso möglich wie historische Bezüge, aber kein Muss“, so Knott.

Vier Oschatzer und sechs Torgauer Schüler nahmen am Premieren-Wettbewerb teil und reichten insgesamt 17 Entwürfe ein. In einer Onlinekonferenz mit allen Jurymitgliedern wurde ausgiebig diskutiert – die Gewinner stehen fest und werden voraussichtlich am 2. März von 9 bis 10 Uhr am BSZ Nordsachsen im Schulteil Torgau, Repitzer Weg 10, in der Cafeteria, verkündet. cku

Von Christian Kunze