Alte Mädchenschule: Mügelner Idee gewinnt 200.000 Euro

Mügeln

10 Uhr, die Spannung im Rathaus steigt, auch wenn das Video zur Online-Pressekonferenz des Staatsministeriums für Regionalentwicklung sich offensichtlich verspätet.

Thomas Schmidt, Staatsminister für Regionalentwicklung ist kurz im Bild, als Anja Helbig von Maikirschen & Marketing ins Büro des Bürgermeisters hinzustößt. Dort warten Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler), Bauamtsleiterin Anke Groß sowie Heimatmuseumsleiter Andreas Lobe bereits, ob das zusammen erstellte Konzept für die Zukunft der Alten Mädchenschule Früchte trägt.

Anzeige

70 Projekte ausgezeichnet

Die Liveübertragung beginnt neu. Weil in diesem Jahr kein Festakt stattfinden kann, wird im Internet live übertragen. Der Staatsminister verkündet, welche der 362 eingereichten Vorschläge beim zweiten simul+ Wettbewerb „Ideen für den ländlichen Raum“ gewonnen hat. Mügeln ist im Modul „Land.Kommune“, in denen 84 Städte und Gemeinden, so der Staatsminister auf dem Bildschirm, Ideen eingereicht haben. 20 davon werden mit Prämien von 150.000 bis 300.000 Euro ausgezeichnet.

Weitere LVZ+ Artikel

Weitere 50 Preise winken im zweiten Modul „Projekt“, das sich an Vereine, Initiativen, Einzelpersonen und Unternehmen richtet, und Preisgelder von 5000 bis 25.000 Euro verspricht. 4,83 Millionen Euro insgesamt lässt sich der Freistaat den Wettbewerb kosten, um die ländliche Region auf neuen Wegen weiter zu entwickeln. „Da geht es um Innovation, da geht es um neue Ideen, aber es geht auch um das Bewahren, um Traditionspflege“, beschreibt Staatsminister Schmidt das Anliegen des Wettbewerbs.

Treffpunkt für die Mügelner Generationen

Der könnte dafür sorgen, dass aus der Alten Mädchenschule zusammen mit dem Außenbereich und dem alten Museumsstandort dahinter ein generationsübergreifender Treffpunkt wird

An diesem soll in der einstigen Handwerkstadt unter anderem mit Schauwerkstätten Handwerk „begreifbar“ werden. Vereine, Stadtverwaltung, Unternehmen und Privatpersonen hatten sich dafür zusammengeschlossen, das Konzept „Werkzeug, Wi-Fi, Weihnachtsplätzchen“ wurde im November 2019 eingereicht, Anfang März stellte es die OAZ ausführlich vor.

Neues Konzept für die Alte Mädchenschule Bürgermeister Johannes Ecke (2.v.l) stellte das Konzept zusammen mit seinen Mitstreitern Andreas Lobe, Bernd Brink, Anja Helbig und Günter Schwerdtner vor. Quelle: Manuel Niemann

Mügeln gewinnt 200.000 Euro

Nun die Frage: Hat es sich im Wettbewerb durchgesetzt? „Sie haben sich absolut bedeckt gehalten“, sagt Bürgermeister Johannes Ecke, der zwar wusste, das mit Christiane Gürth eine Kollegin aus Caveritz mit in der Auswahljury saß, aber auch da half Nachhaken nichts.

Die ersten Preisträger sind genannt. Die nächsthöhere Kategorie bricht an. Gleich zehn Städte und Gemeinden, die je 200.000 Euro gewinnen. Die Namen fallen, Thomas Schmidt setzt die Reihe fort mit einem „dann Mügeln (...)“ – unterbrochen wird es von Jubel und Spontanapplaus im Rathaus vor Ort. Die Anspannung weicht der erfreulichen Gewissheit.

Stadt soll „erlebbar“ werden

„Wir sollten im nächsten Schritt gucken, was wollen wir unbedingt umsetzen“, sagt Bauamtsleiterin Anke Groß, „nicht nur bautechnisch, sondern auch, was wirklich einen Mehrwert gibt für Mügeln oder das Museum.“ Denn die 200.000 Euro Preisgeld decken die im Konzept vorgesehenen Kosten nur zur Hälfte.

Bürgermeister Johannes Ecke relativiert das: „Jeder Pfennig hilft, mit dem Geld kommen wir schon ein ganzes Stückchen hin.“Auch wenn nicht alles „bis auf’s i-Tüpfelchen“ realisiert werden kann, sei er wirklich glücklich: Er hoffe, mit dem Preisgeld lasse sich fortsetzen, was mit der Sanierung des Bahnhofs und neuen Rad- und Wanderwegen bereits begonnen wurde: Mügeln solle „erlebbar“ werden, so dass Leute in der Stadt den kompletten Tag verbringen können und nicht – wie früher – nur auf die Abfahrt der Bahn warten, um die Stadt wieder zu verlassen.

Von Manuel Niemann