Wetter in Nordsachsen - Trockener April droht hohe Waldbrandgefahr in Nordsachsen an

Obwohl der Februar das Niederschlagsdefizit des Winters etwas aufgeholt hat, steht eine mögliche Dürre bevor. Der Deutsche Wetterdienst sieht in nächster Zeit keine bedeutenden Regenfälle voraus. Bleibt das in den nächsten vier bis fünf Wochen so, ist eine verheerende Trockenheit zu erwarten.