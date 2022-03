Wetterexperten auf Entdeckungstour am Collm

Collm

Meteorologen aus mehreren Ländern haben sich jetzt zu einer gemeinsamen Tagung in Leipzig getroffen und dabei auch eine Exkursion auf den Collm unternommen. Die Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz informierten sich vor Ort über die Auswirkung von Klimaveränderungen und Wetterextremen auf den Wald und besuchten zudem unter Leitung von Petra Buchholz das Observatorium. Insgesamt nahmen über 440 Kolleginnen und Kollegen an der Tagung teil – der Großteil direkt vor Ort, einige aber auch via Internet.

Chance zum Austausch

Instrumente zur Wettervorhersage, die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten oder der Klimawandel waren nur einige der Themen über die sich Wetterexperten aus allen drei Ländern ausgetauscht haben. Dabei waren Beschäftigte von Unternehmen ebenso vertreten wie Mitarbeiter von Wetterdiensten oder Universitäten. „Wir wollen nicht nur im eigenen Fachgebiet schwimmen, sondern die Tagung ist für uns eine Chance, aus den Nachbargebieten etwas zu erfahren“, sagte Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst. „Ich als Agrarmeteorologe kann hier einmal schauen, was machen die Kollegen, die die Wolkenmodelle berechnen“, nannte er ein Beispiel.

Warnsystem bundesweit einheitlich

Dass sich Tagungsteilnehmer bei dem vielfältigen Programm auch für die Exkursion auf den Collm entschieden haben, wunderte Forstbezirksleiter Andreas Padberg nicht: „Meteorologie spielt im Forst schließlich eine große Rolle.“ Gerade bei der Waldbrandüberwachung gebe es eine gute Zusammenarbeit zwischen Sachsenforst und Meteorologie: So hatten Andreas Padberg und Falk Böttcher gemeinsam daran mitgewirkt, dass das System der Waldbrandwarnungen auch im Freistaat in fünf Stufen unterteilt und damit bundesweit vereinheitlicht wurde. „Heute gibt es diesen Service für jeden gut erklärt auf einen Blick in der Waldbrandwarn-App“, machte Padberg auf eine Anwendung aufmerksam.

Technik löst Wachdienste mit Fernglas ab

Bei einem Rundgang zum Albertturm erinnerte der Forstbezirksleiter daran, dass der Albertturm nicht allein Ausflugsziel ist, sondern viele Jahre lang als Überwachungsstation während der Waldbrandsaison genutzt wurde. Von ähnlichen Beispielen wussten Tagungsteilnehmer auch aus anderen Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu berichten – vielerorts saßen Helfer während der Sommermonate mit dem Fernglas auf Türmen und suchten die Wälder nach möglichen Rauchsäulen ab. Heute erledigen digitale Messstationen und Datenübertragung per Internet und Funk diese Arbeit auf Knopfdruck.

Gute Aussichten für angehende Meteorologen

Auch wenn sich die Arbeitswelt der Meteorologen wandelt und spannend bleibt, beklagt auch diese Branche einen Mangel an Fachkräften. An zehn Universitäten in Deutschland, darunter auch in Leipzig, könnten Interessenten ausgebildet werden, so Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst. „Die Berufschancen für den Nachwuchs sind exquisit“, betonte er. Mathematisch-naturwissenschaftliches Interesse sei für ein Studium unbedingt Voraussetzung. „Leistungskurse in Mathe und Physik sollten schon sein“, unterstrich er.

Von Jana Brechlin