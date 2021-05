Wetterfest und mit Flutlicht: Neuer Platz für Oschatzer Tennissportler

Oschatz

Das geräuschvolle Aufploppen der gelben Tennisbälle im Ohr, die Abendsonne im Gesicht und den nagelneuen Platz des im Blick: Olaf Hiemann kann sich zufrieden zurück lehnen. Der 60-jährige Oschatzer ist der Motor hinter dem Projekt, den unteren Platz auf der Anlage des Tennisvereins Oschatz aus seinem jahrelangen Dornröschenschlaf zu erwecken. Das Ziel ist nun erreicht. Der neue Platz ist das Aushängeschild für den Verein. Ende Mai soll er offiziell eingeweiht werden. „Wenn es die Situation dann zulässt“, schränkt Hiemann mit Blick auf die Corona-Beschränkungen ein.

Kinder trainieren auf dem neuen Platz des Tennisvereins Oschatz. Quelle: Frank Hörügel

Rückblende: Im Jahr 2014 hatte es der Verein geschafft, seine oberen drei Tennisplätze zu sanieren. Dann war finanziell erst mal die Puste raus. An die kostspielige Sanierung des unteren Platzes, der bis Anfang der 90er Jahre noch bespielt wurde, auf dem aber mittlerweile Gebüsch und kleine Bäume wucherten, war erst mal nicht zu denken. „Das ist unser Traditionsplatz. Hier hat Tennis in Oschatz vor 100 Jahren angefangen“, beschreibt Olaf Hiemann die Bedeutung dieser Anlage. Die Vereinsmitglieder befürworteten zwar eine grundlegende Erneuerung des Traditionsplatzes, wollten dafür aber nicht in die Vereinskasse greifen. Als Ausweg blieben Fördermittel und Spenden.

Gesamtkosten 120 000 Euro

„Dann habe ich mich richtig reingekniet“, erinnert sich Hiemann. Die Gesamtkosten beziffert er mit 120 000 Euro. 57 000 Euro fließen aus der Landeskasse, der große Rest wurde über Eigenleistungen der Vereinsmitglieder und Spenden aufgebracht. „Von der Spendenbereitschaft der Oschatzer Bevölkerung waren wir echt überrascht“, freut sich Hiemann, der im Verein als Sponsoringbeauftragter tätig ist. Im November 2017 starteten die Bauarbeiten, zuerst musste der Weg zum tiefer gelegenen Platz begehbar gemacht werden. Der ursprüngliche Plan war, den Platz bis zur 100-Jahr-Feier des Oschatzer Tennisvereins im September des vergangenen Jahres fertig zu stellen. Doch das hat unter anderem corona-bedingt verzögert.

Platz bei jedem Wetter bespielbar

Doch jetzt ist es so weit. Die Matten für den großen Kunstrasenplatz und den kleinen Halfcourtplatz daneben (für Kinderwettkämpfe) sind verlegt, verklebt und mit rotem Quarzsand aufgefüllt. „Der Platz ist bei jedem Wetter bespielbar, er spielt sich wie ein Sandplatz“, sagt Hiemann. Und die Tennisspieler können sich hier bis in die späten Abendstunden verausgaben. Drei Flutlichtmasten mit LED-Lampen leuchten den Platz aus.

Auf der Suche nach Nachwuchsspielern

Der Tennisverein rückt mit dem neuen Platz seinem Ziel ein Stück näher. „Jeder Verein muss sich weiter entwickeln. Wir brauchen Nachwuchs, um die Zukunftsfähigkeit des Vereins zu sichern“, sagt Olaf Hiemann. Deshalb sei es wichtig, dass der neue Kunstrasenplatz ganzjährig als zusätzliche Trainings- und Wettkampfmöglichkeit speziell im Kinder- und Jugendbereich genutzt werden könne. Der Blick der Tennissportler richtet sich dabei besonders in Richtung der Robert-Härtwig-Schule, der Bücherwurm-Grundschule und des Grashüpfer-Hortes. Alle drei Einrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Tennisanlage. Sobald es die Corona-Beschränkungen erlauben, soll freitags ein Schnuppertraining für interessierte Tennisspieler angeboten werden.

Von Frank Hörügel