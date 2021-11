Wichtel-Werkstatt in der Naundorfer Ökostation sorgt nur für kurzen Genuss

Naundorf

Kaum begonnen – schon wieder fast komplett abgesagt. Die „Wichtel-Werkstatt“, ein Projekt der Ökostation Naundorf für Grundschulklassen und Kindergartengruppen hatte am Mittwoch ihre Premiere und gleichzeitig eine ihrer letzten „Vorstellungen“.

„Insgesamt waren bis zum 22. Dezember 18 Gruppen angemeldet. Wir waren ausgebucht“, berichtet Annett Erdmann, die die Ökostation leitet. Dieses Projekt wäre also fast täglich angeboten worden. Für das Aufräumen nach dem Weihnachtsmarkt und den Kaffeeklatsch waren „Ruhetage“ für die Wichtel-Werkstatt eingeplant gewesen. So wie diese Veranstaltungen der Pandemie und der Corona-Notfall-Verordnung des Freistaates zum Opfer fallen, werden auch nur wenige Schulen das Angebot wahrnehmen können.

Ideen gehen nicht verloren

„Natürlich ist das für die Grüne Welle als Trägerverein schade, aber die Kinder, die sich darauf gefreut hatten, trifft das viel mehr“ , schildert Annett Erdmann ihre Sicht der Dinge. Die Verordnungen schränken solche außerschulischen Angebote stark ein und da externe Kräfte nicht mehr in die Schulen dürfen, kann die Ökostation ihre Angebote auch nicht dorthin bringen.

Was an Mal-, Bastel- und Spielideen vorbereitet ist, gehe aber nicht gänzlich verloren. „Wir räumen unser Material wieder in die Kisten und hoffen auf bessere Zeiten“, sagt Annett Erdmann. Bis auf die Butter, die fürs Backen gekauft worden war, sei alles haltbar. Schade sei natürlich, dass nun nur noch wenige Kinder den liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum in der Ökostation sehen könnten.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Liebschützberger Grundschule hätte einen späteren Termin für ihren Adventsausflug nach Naundorf bevorzugt. Aber besser als gar keinen nahm sie den letzten freien Termin für die Wichtel-Werkstatt an. Es war der frühestmögliche, der nun als einer von wenigen stattfinden konnte.

Spiele und Basteln im Freien

Um Risiken und Kontakte zu minimieren, waren einige Aktivitäten nach draußen verlegt wurden. So konnten sich die Schüler der beiden ersten Klassen im Hof beim Kerzenziehen probieren. Dort fand auch der Wichtellauf statt – eine Variante des Eierlaufs, nur mit Holzlöffeln und Tannenzapfen und Mannschaftswertung, aber ohne Slalomkurs. Wer sich so verausgabt, bekommt natürlich eine Stärkung. Und tatsächlich ließ sich der ein oder andere Bratapfel-Skeptiker zum Kosten verleiten. Alle anderen fanden es sowieso lecker.

In der Station konnten die Schüler aus Naturmaterialien Elche basteln, ihre frisch gezogenen Kerzen verpacken und mit einem Anhänger versehen und im Dachgeschoss Brettspiele spielen. Dazu gab es aus der Küche frisch gebackene Leckereien.

Zur Galerie Basteln, Spielen, Naschen– alles, was die Adventszeit ausmacht gehört zum Angebot, das die Ökostation Naundorf Schulklassen unterbreitet.

Von Axel Kaminski