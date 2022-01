Wie Gänsezüchter Lorenz Eskildsen seinen Betrieb gegen Vogelgrippe schützen will 

Wermsdorf

Alarmierende Zahlen bringen Gänsezüchter Lorenz Eskildsen derzeit um den Schlaf. Im Dezember mussten in Deutschland über 230 000 Tiere getötet werden, weil in verschiedenen Beständen Vogelgrippe nachgewiesen wurde. Allein am Silvestertag wurden 19 000 Puten in Brandenburg sowie in Niedersachsen 8800 Puten und 36 000 Hühner gekeult.

Sachsen bisher verschont

Auch in Bayern, Thüringen oder Sachsen-Anhalt haben die Veterinärämter Ausbrüche von Geflügelpest registriert. Sachsen ist bisher verschont geblieben. Und Lorenz Eskildsen und seine Mitarbeiter tun alles, damit das so bleibt: „Wir haben die Biosicherheit komplett hochgefahren.“

Gänse müssen in Ställen bleiben

Das bedeutet vor allem, die Gänse müssen im Stall bleiben und der Aufwand für die Mitarbeiter ist deutlich gestiegen. Das geht schon bei den Schuhen los, die zu wechseln sind, wenn ein Stall betreten wird und reicht bis zum Aufteilen des Betriebes in verschiedene Bereiche, die strikt getrennt bewirtschaftet werden. „Das ist mit dem Landkreis und dem Veterinäramt abgestimmt“, sagt Lorenz Eskildsen und soll dem Unternehmen im Ernstfall etwas Luft verschaffen. Heißt im Klartext: Gibt es in einem Stall einen Fall von Geflügelpest und sind die übrigen Bereiche nicht betroffen, müssen die Tiere nicht komplett getötet werden.

Zuletzt gesamter Zuchtbestand gekeult

Anders war das vor gut einem Jahr. 2020 wurde kurz vor Weihnachten Vogelgrippe in einem der Gänsestelle des Unternehmens festgestellt und daraufhin die Tötung aller verbliebenen 9000 Zuchtgänse angeordnet. Ein schwerer Schlag für das Unternehmen – und für die Gänse-Liebhaber ringsum, denn weniger Zuchttiere heißt weniger Küken und letztlich auch weniger Gänsebraten.

Zuchtbestand jetzt neu aufgebaut

Normalerweise würden jetzt in den Ställen Am Lindigt zwischen Wermsdorf und Mutzschen ein-, zwei- und dreijährige Tiere leben. Tatsächlich gibt es aktuell ausschließlich einjährige Zuchtgänse. 10000 Tiere gehören insgesamt zu dem komplett neu aufgebauten Bestand. „Damit sind wir so weit, dass wir 2022 normal Gänseküken produzieren können“, sagt Eskildsen und fügt hinzu: „Wenn wir verschont bleiben.“ Verschont von einem neuerlichen Vogelgrippe-Ausbruch und dem Töten der Tiere.

Moderne Technik gaukelt Tagesablauf vor

Damit das gelingt, bleiben die Tiere im Stall. Dank angepasster Licht- und Klimatechnik wird für die Gänse ein möglichst natürlicher Tagesablauf simuliert. Angeschlossene Wintergärten sind zum Schutz vor Wildvögeln ebenfalls komplett überdacht. „Wir tun, was wir können, haben unsere Vorkehrungen auf das Maximum ausgebaut, doch die Anspannung ist immens“, gesteht der Unternehmer. Immerhin werde nun auf Bundesebene über einen Impfschutz gegen Geflügelpest diskutiert. „Die Wissenschaft arbeitet daran, aber bis zu einem Einsatz wird es wohl noch ein paar Jahre dauern“, schätzt Lorenz Eskildsen.

Angeschlossener Gastronomie fehlt Perspektive

Dabei beschert ihm nicht nur die Vogelgrippe schlaflose Nächte, auch das Coronavirus beschäftigt den Betrieb mit angeschlossener Gastronomie. „Wir haben nach wie vor Anfragen für Veranstaltungen und Feiern, aber verbindlich zu organisieren, ist gerade sehr schwierig“, beschreibt er. Bisher ist vorgesehen, ab März wieder die Hofküche zu öffnen. „Das ist zumindest der Plan. Hoffen wir, dass es auch klappt.“

Von Jana Brechlin