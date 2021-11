Wie der Oschatzer Fechtverein gegen den Mitgliederschwund kämpft

Oschatz

Der Sächsische Fechtverein Oschatz 1990 will mit einem neuen Vorstand für frischen Wind und einen Mitgliederzuwachs sorgen. Der langjährige und verdiente Vereinsvorsitzende Christian Fischer wurde durch Bernd Biedermann abgelöst. Stellvertreterin ist die Oschatzerin Beate Schulze, um die Finanzen kümmert sich Cindy Gruhle aus Naundorf als Schatzmeisterin.

Ein Drittel der Fechter ausgetreten

„Wir wollen unseren Fechtverein im Nachwuchsbereich leistungsmäßig wieder entwickeln. Corona hat uns da um einiges zurück geworfen“, sagt Biedermann als Chef der aktuell rund 100 Vereinsmitglieder. Dazu gehören die Volleyball-Senioren, die Fußballer, die Tänzer und die Fechter. Bei Kindern habe es in der Corona-Zeit etliche Austritte gegeben. „Wir haben ein Drittel der aktiven Fechter verloren“, so Biedermann.

Fechten im Sportunterricht

Diese Lücke soll wieder geschlossen werden – auf mehreren Wegen. In den 4. Klassen der Grundschulen sowie in den 5. Klassen der Oberschulen und des Oschatzer Gymnasiums wird Fechten in den Sportunterricht integriert. Der Startschuss ist in Mügeln bereits erfolgt. Jetzt, nach den Herbstferien, soll es auch an den anderen Schulen weiter gehen.

Meisterschaften im Visier

Ziel ist es, so Biedermann, über das Bundesnachwuchsleistungszentrum in Leipzig Oschatzer Fechtsportler wieder bei nationalen und internationalen Meisterschaften antreten lassen zu können. „In den vergangenen zehn Jahren hat das ja schon mehrmals geklappt“, ist der Vereinsvorsitzende optimistisch.

Familientag am 14. November

Als nächste Aktion steht ein Familientag am Sonntag, dem 14. November, in der Döllnitzsporthalle auf dem Programm. Von 10.30 bis 15.30 Uhr gibt es Mitmachangebote wie Slackline, Parcours oder Trefferwand. Und es sind vier Workshops geplant:10.30 Uhr Kindertanz, 11.30 Uhr Fechten, 13 Uhr Hiphop Dance und 14 Uhr Fechten. Ein Schnuppertraining für Fechtinteressierte gibt es immer mittwochs ab 17 Uhr in der BSZ-Sporthalle am Billert-Weg.

Von Frank Hörügel